За п’ять місяців безкоштовні електронні ключі від ДПС отримали понад 160 тисяч платників податків

Упродовж січня – травня 2025 року понад 162,7 тис. платників податків скористалися послугами Державної податкової служби України (ДПСУ) і безкоштовно отримали більше 472,6 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані податкої служби.

Як зазначили у ДПСУ, більшість користувачів є фізичними особами. Понад 92,8 тис. громадян отримали 189,4 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Майже 69,9 тис. юридичних осіб отримали 283,2 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Електронним сервісом повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 68,1 тис. платників податків.

За електронними запитами сформовано майже 241 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, з яких 32,8 тис. – печатки для програмних РРО. Загалом з моменту запуску сервісу ДПС видано 14,9 млн сертифікатів.

Податківці звертають увагу на те, що оновити сертифікат можна самостійно всього за кілька хвилин через сервіс повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Новий ключ буде дійсним протягом 2 років.

Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:

чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2025 року послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС скористалася понад 141 тис. платників податків, які отримали понад 401,3 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.