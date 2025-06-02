За пять месяцев бесплатные электронные ключи от ГНС получили более 160 тысяч налогоплательщиков

В течение января – мая 2025 года более 162,7 тыс. налогоплательщиков воспользовались услугами Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) и бесплатно получили более 472,6 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные налоговой службы.

Более 92,8 тыс. граждан получили 189,4 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Почти 69,9 тыс. юридических лиц получили 283,2 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей для ведения отчетности, заключения сделок и других операций.

Электронным сервисом повторного формирования сертификатов по электронному запросу воспользовались 68,1 тыс. налогоплательщиков.

По электронным запросам сформировано почти 241 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей, из которых 32,8 тыс. – печати для программных РРО. Всего с момента запуска сервиса ДПС выдано 14,9 млн сертификатов.

Налоговики обращают внимание на то, что обновить сертификат можно самостоятельно через несколько минут через сервис повторного формирования сертификатов по электронному запросу Новый ключ будет действителен в течение 2 лет.

Дистанционно сформировать новые сертификаты смогут только пользователи, которые имеют:

действующие сертификаты (например, до истечения срока действия сертификатов осталось несколько дней);

неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес регистрации места жительства, код ЕГРПОУ организации и т.п.);

личный ключ, доступный только пользователю и не скомпрометированный.

Напомним, за первые четыре месяца 2025 года услугами Квалифицированного предоставлятеля электронных доверительных услуг ГНС воспользовалась более 141 тыс. налогоплательщиков, которые получили более 401,3 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.