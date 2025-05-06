Налоговая выдала более 400 тысяч бесплатных электронных ключей с начала года

За первые четыре месяца 2025 года услугами Квалифицированного предоставлятеля электронных доверительных услуг ГНС воспользовалось более 141 тысячи налогоплательщиков, получивших более 401,3 тысячи квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Отмечается, что большинство пользователей услуги – физические лица. Почти 58% от общего количества, а именно более 81,4 тысяч граждан, получили 165,8 тысяч квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Почти 59,6 тысяч юридических лиц получили 235,5 тысяч квалифицированных сертификатов открытых ключей для ведения отчетности, заключения сделок и других операций.

Государственная налоговая служба напоминает, что сэкономить время и самостоятельно обновить сертификат всего за 2-3 минуты можно с помощью Электронного сервиса повторного формирования сертификатов по электронному запросу.

За первые четыре месяца 2025 года этой услугой воспользовались 58,4 тысяч пользователей, для которых было сформировано почти 201,4 тысяч КЭП, включая 26,3 тысяч печатей для программных регистраторов расчетных операций (РРО).

В общей сложности, с момента запуска сервиса КНЕДП ДПС выдал уже 14,9 миллиона сертификатов.

Что нужно для получения квалифицированных электронных доверительных услуг:

1. Ознакомиться с правилами и условиями предоставления услуг на сайте https://ca.tax.gov.ua в разделе "Получение квалифицированных доверительных электронных услуг".

https://ca.tax.gov.ua в разделе "Получение квалифицированных доверительных электронных услуг". 2. Подготовить необходимые регистрационные документы (список есть на вебсайте).

3. Прийти к пункту регистрации с оригиналами документов (адреса указаны в разделе "Контакты" на вебсайте). Если у вас есть паспорт "Дія" (версия 2.0+), можно пройти идентификацию через смартфон с помощью функции "Шеринг".

4. Взять с собой носитель информации для сохранения личного ключа (защищенный носитель ключевой информации, съемный флеш-носитель и т.п.).

Налоговая служба призывает налогоплательщиков активно использовать возможности электронных доверительных услуг для удобного и безопасного ведения бизнеса.

Также в 2025 году ГНС предоставила плательщикам 239 тысяч электронных справок о состоянии их расчетов с бюджетом по их запросам.