Бизнес за рубежом: где украинцы регистрируют контролируемые иностранные компании и сколько налогов уже уплачено

За период 2022-2024 годов 17 173 контролера отчитались о своих контролируемых иностранных компаниях (КИК), подав 58 220 отчетов.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Из них только за 2024 год было подано 19162 отчета. Отмечается, что подавляющее большинство отчитывающихся – 98% – являются физическими лицами, в то время как юридические лица составляют всего 2%.

Самые популярные страны регистрации КИК среди украинцев:

Республика Польша (23%);

Республика Кипр (10%);

Соединенные Штаты Америки (10%);

Великобритания (10%);

Эстонская Республика (9%);

Остальные страны (38%).

Общая сумма налоговых обязательств, определенная к уплате контролерами КИК за 2022-2024 годы, составила 4,9 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн приходится на 2024 год.

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о возможности самостоятельного исправления выявленных ошибок в представленных отчетах в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, с начала 2025 года бизнесу возмещен НДС на сумму 42,4 млрд грн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.