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Бизнес за рубежом: где украинцы регистрируют контролируемые иностранные компании и сколько налогов уже уплачено
За период 2022-2024 годов 17 173 контролера отчитались о своих контролируемых иностранных компаниях (КИК), подав 58 220 отчетов.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Из них только за 2024 год было подано 19162 отчета. Отмечается, что подавляющее большинство отчитывающихся – 98% – являются физическими лицами, в то время как юридические лица составляют всего 2%.
Самые популярные страны регистрации КИК среди украинцев:
- Республика Польша (23%);
- Республика Кипр (10%);
- Соединенные Штаты Америки (10%);
- Великобритания (10%);
- Эстонская Республика (9%);
- Остальные страны (38%).
Общая сумма налоговых обязательств, определенная к уплате контролерами КИК за 2022-2024 годы, составила 4,9 млрд грн, из которых 2,9 млрд грн приходится на 2024 год.
Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о возможности самостоятельного исправления выявленных ошибок в представленных отчетах в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, с начала 2025 года бизнесу возмещен НДС на сумму 42,4 млрд грн, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.