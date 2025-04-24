Возмещение НДС с начала года выросло на треть и составило 42,4 млрд грн

С начала 2025 года бизнесу возмещен НДС на сумму 42,4 млрд грн, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко во время международного форума "Industrial Evolution. Производство включает экономику".

Он отметил, что благодаря каждому плательщику за первый квартал ГНС имеет перевыполнение плана поступлений на 36 миллиардов гривен.

Глава ГНС отметил, что качественная коммуникация с бизнесом и перечень четких мероприятий с начала года уже почти вдвое сократили количество заблокированных налоговых накладных. Сегодня он достигает 0,37%. На 11,4 тысячи уменьшили количество предприятий, попавших в рисковые.

Также во время форума говорили о "Клубе белого бизнеса" и возможностях, чтобы как можно большее количество предприятий могло туда войти – все те, кто работает честно и добросовестно платит налоги.

"Коснились вопросы изменений в законодательство. И бизнес прав, когда жалуется, что это усложняет работу. Потому что иногда не хватает времени, чтобы успеть за таким потоком изменений. Понятность и предсказуемость – это то, что должно способствовать росту", – добавил Руслан Кравченко.

Какая сумма НДС в Украине

НДС – это косвенный налог, фактически уплачиваемый конечным потребителем. Стандартная ставка НДС в Украине составляет 20%, но существуют и другие ставки для определенных категорий товаров и услуг.

Ставки НДС в Украине: 20% (большинство товаров/услуг), 14% (сельхозпродукция по перечню), 7% (лекарства, медтехника, культура, туризм и т.п.), 0% (экспорт, товары для транспорта, беспошлинная торговля по перечню).

Напомним, с начала 2025 года 295 тысяч граждан подали заявления для внесения изменений в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ). Чаще украинцы обновляли адрес проживания.