Відшкодування ПДВ з початку року зросло на третину і сягнуло 42,4 млрд грн

З початку 2025 року бізнесу відшкодовано ПДВ на суму 42,4 млрд грн, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко під час міжнародного форуму "Industrial Evolution. Виробництво вмикає економіку".

Він зазначив, що завдяки кожному платнику за перший квартал ДПС має перевиконання плану надходжень на 36 мільярдів гривень.

Голова ДПС наголосив, що якісна комунікація з бізнесом та перелік чітких заходів з початку року вже майже вдвічі скоротили кількість заблокованих податкових накладних. Сьогодні він сягає 0,37%. На 11,4 тисячі зменшили кількість підприємств, які потрапили до ризикових.

Також під час форуму говорили про "Клуб білого бізнесу" та можливості, щоб якомога більша кількість підприємств могла туди увійти – всі ті, хто працює чесно та сумлінно сплачує податки.

"Торкнулися питання змін до законодавства. І бізнес має рацію, коли скаржиться, що це ускладнює роботу. Бо іноді не вистачає часу, щоб встигнути за таким потоком змін. Зрозумілість та передбачуваність – це те, що має сприяти зростанню", – додав Руслан Кравченко.

Яка сума ПДВ в Україні

ПДВ – це непрямий податок, який фактично сплачується кінцевим споживачем. Стандартна ставка ПДВ в Україні становить 20%, але існують і інші ставки для певних категорій товарів та послуг.

Ставки ПДВ в Україні: 20% (більшість товарів/послуг), 14% (сільгосппродукція за переліком), 7% (ліки, медтехніка, культура, туризм тощо за переліком), 0% (експорт, товари для транспорту, безмитна торгівля за переліком).

Нагадаємо, з початку 2025 року 295 тисяч громадян подали заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ДРФО). Найчастіше українці оновлювали адресу проживання.