Платники ПДВ можуть замовити витяг з реєстру в електронній формі

Державна податкова служба України (ДПС) оновила форму запиту на отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705). Відтепер платники податку можуть замовити витяг в електронній формі.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

Документ надсилається:

в електронний кабінет платника;

на адресу електронної пошти, зазначену у запиті.

Для цього в оновленій формі запиту необхідно обрати відповідний спосіб отримання витягу.

Також ДПС нагадує, що за електронним запитом (форма J/F1300406) платники можуть отримати довідку з реєстру платників ПДВ з інформацією про своїх контрагентів.

Окрім цього, актуальні дані з реєстру платників ПДВ, включно з інформацією про анулювання реєстрації, публікуються в електронному кабінеті платника у розділі "Реєстри".

Додамо, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано 247 тисяч платників ПДВ, серед яких 90% — юридичні особи, 10% — фізичні особи. З початку року кількість платників зменшилася на 3,6 тисячі.