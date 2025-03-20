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Платники ПДВ можуть замовити витяг з реєстру в електронній формі
Державна податкова служба України (ДПС) оновила форму запиту на отримання витягу з реєстру платників ПДВ (ідентифікатор форми J/F1301705). Відтепер платники податку можуть замовити витяг в електронній формі.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Документ надсилається:
- в електронний кабінет платника;
- на адресу електронної пошти, зазначену у запиті.
Для цього в оновленій формі запиту необхідно обрати відповідний спосіб отримання витягу.
Також ДПС нагадує, що за електронним запитом (форма J/F1300406) платники можуть отримати довідку з реєстру платників ПДВ з інформацією про своїх контрагентів.
Окрім цього, актуальні дані з реєстру платників ПДВ, включно з інформацією про анулювання реєстрації, публікуються в електронному кабінеті платника у розділі "Реєстри".
Додамо, станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано 247 тисяч платників ПДВ, серед яких 90% — юридичні особи, 10% — фізичні особи. З початку року кількість платників зменшилася на 3,6 тисячі.