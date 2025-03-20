- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Плательщики НДС могут заказать выписку из реестра в электронной форме
Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обновила форму запроса на получение выписки из реестра плательщиков НДС (идентификатор формы J/F1301705). Теперь налогоплательщики могут заказать выписку в электронной форме.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Документ направляется:
- в электронный кабинет плательщика;
- по адресу электронной почты, указанному в запросе.
Для этого в обновленной форме запроса необходимо выбрать подходящий способ получения подъемника.
Также ГНС напоминает, что по электронному запросу (форма J/F1300406) плательщики могут получить справку из реестра плательщиков НДС с информацией о своих контрагентах.
Кроме того, актуальные данные из реестра плательщиков НДС, включая информацию об аннулировании регистрации, публикуются в электронном кабинете плательщика в разделе "Реестры".
По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине зарегистрировано 247 тысяч плательщиков НДС, среди которых 90% — юридические лица, 10% — физические лица. С начала года количество плательщиков уменьшилось на 3,6 тысячи.