Бізнес за кордоном: де українці реєструють контрольовані іноземні компанії та скільки податків вже сплачено

За період 2022-2024 років 17 173 контролери відзвітували про свої контрольовані іноземні компанії (КІК), подавши 58 220 звітів.

Про це повідомила Державна податкова служба.

З них лише за 2024 рік було подано 19 162 звіти. Зазначається, що переважна більшість звітуючих – 98% – є фізичними особами, тоді як юридичні особи становлять лише 2%.

Найпопулярнішими країнами реєстрації КІК серед українців є:

Республіка Польща (23%);

Республіка Кіпр (10%);

Сполучені Штати Америки (10%);

Велика Британія (10%);

Естонська Республіка (9%);

Інші країни (38%).

Загальна сума податкових зобов'язань, визначена до сплати контролерами КІК за 2022-2024 роки, сягнула 4,9 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн припадає на 2024 рік.

Державна податкова служба нагадує платникам податків про можливість самостійного виправлення виявлених помилок у поданих звітах відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, з початку 2025 року бізнесу відшкодовано ПДВ на суму 42,4 млрд грн, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.