Спрос на электронные ключи растет: как воспользоваться бесплатным сервисом ДПС

С начала года 61 тысяч украинцев воспользовалась услугами налоговой для получения бесплатных электронных ключей, при этом физические лица опередили бизнес по количеству обращений. За этот период бесплатно сформировано почти 166 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

За два месяца 2026 года 32 тысячи граждан получили 66 тыс. сертификатов. Бизнес также активно переходит на электронный документооборот: 29 тыс. юридических лиц оформили более 100 тыс. сертификатов для предоставления отчетности, заключения договоров и проведения других электронных операций.

Дистанционное обновление сертификатов становится все более популярным. Этой возможностью уже воспользовались 27 тысяч плательщиков, оформив 81 тысячу новых ключей без визита в учреждение. Отдельно было сгенерировано 7 тысяч электронных печатей для предпринимателей, работающих с программными РРО.

Всего с момента введения услуги налоговой службой уже выдано 15,5 млн квалифицированных сертификатов открытых ключей. Это свидетельствует о стабильном росте доверия к электронным сервисам и активной цифровизации взаимодействия бизнеса и граждан с государством.

Как получить электронный ключ?

Чтобы получить квалифицированную электронную подпись впервые, необходимо выполнить несколько шагов. Сначала следует ознакомиться с правилами предоставления услуг в соответствующем разделе на сайте ГНС и подготовить регистрационные документы. После этого следует посетить пункт регистрации с оригиналами документов. Для владельцев паспортов в приложении "Действие" версии 2.0 и выше доступна функция "Шеринг", что значительно ускоряет идентификацию личности через смартфон. С собой обязательно нужно иметь флеш-носитель или другое устройство для хранения личного ключа.

Если у вас уже есть действующий ключ, срок которого подходит к концу, обновить его можно самостоятельно через несколько минут через онлайн-сервис. Эта услуга доступна при условии, что ваши регистрационные данные "ФИО, адрес, код ЕГРПОУ" остались неизменными, а текущий сертификат еще действителен. Новый электронный ключ будет действителен в течение 2 лет.

Что такое электронный ключ?

Электронный ключ — это цифровой инструмент, позволяющий подтвердить личность подписчика и обеспечить целостность электронного документа, придавая ему юридическую силу, аналогичную собственноручной подписи. Его основные функции – аутентификация (подтверждение авторства) и гарантия того, что документ не был изменен после подписания.

Как это работает:

электронный ключ создается посредством криптографических алгоритмов и представляет собой набор зашифрованных данных;

используется для создания электронной подписи. Это конфиденциальная информация, защищаемая паролем;

дает возможность кому-либо проверить достоверность подписи, созданной с помощью личного ключа;

документ подписывается личным ключом, а затем его подлинность подтверждается с помощью открытого ключа.

Таким образом, электронный ключ обеспечивает безопасность, юридическую силу и защиту информации в электронном обмене документами.

Напомним, Министерство цифровой трансформации обновило сервис валидации электронных подписей, адаптировав его к стандартам ЕС. Система автоматически распознает европейские КЭП и выдает электронные отчеты с печатью "Действия", имеющие полную юридическую силу.