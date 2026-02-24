Минцифра обновила сервис проверки электронных подписей: что изменилось

Министерство цифровой трансформации обновило сервис валидации электронных подписей, адаптировав его к стандартам ЕС. Система автоматически распознает европейские КЭП и выдает электронные отчеты с печатью "Дії", имеющие полную юридическую силу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минцифра коренным образом обновила сервис проверки (валидации) электронных подписей (КЭП) на id.gov.ua — теперь он отвечает актуальным стандартам ЕС и выдает результат валидации в электронной форме с полной юридической силой", — отметили в министерстве.

Что изменилось?

Обновление сервиса id.gov.ua включает в себя несколько ключевых технических решений. При проверке украинских и европейских подписей система автоматически идентифицирует тип КЭП. Это позволяет валидировать документы от партнеров из стран ЕС по тому же алгоритму, что и украинские подписи.

Электронный отчет с печатью "Дії" заменит бумажные протоколы. Сервис теперь создает цифровой документ. Отчет с печатью КНЭП "Дія" подтверждает подлинность КЭП и является официальным доказательством для представления в суды или государственные учреждения.

"Этот отчет имеет железобетонную юридическую силу - его можно смело добавлять в дела компании или предоставлять как доказательство в госорганы или суд", - объяснили в Минцифре.

Инструкция по использованию сервиса

Процесс валидации происходит без регистрации по следующему алгоритму:

переход на страницу обновленного сервиса id.gov.ua;

загрузка файла, содержащего электронную подпись;

получение результата проверки и загрузки официального отчета.

Для адаптации систем предварительная версия сервиса до 01 июня 2026 остается доступной, а после этой даты поддерживаться уже не будет.

Напомним, с 10 февраля 2026 Украина начала переход на новый стандарт криптографической защиты "Купина". Новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут создаваться по усиленному алгоритму, что обеспечивает более высокий уровень защиты цифровых данных.