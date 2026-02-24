Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минцифра обновила сервис проверки электронных подписей: что изменилось

ноутбук, женщина, работа
Минцифра обновила сервис проверки КЭПов.

Министерство цифровой трансформации обновило сервис валидации электронных подписей, адаптировав его к стандартам ЕС. Система автоматически распознает европейские КЭП и выдает электронные отчеты с печатью "Дії", имеющие полную юридическую силу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минцифра коренным образом обновила сервис проверки (валидации) электронных подписей (КЭП) на id.gov.ua — теперь он отвечает актуальным стандартам ЕС и выдает результат валидации в электронной форме с полной юридической силой", — отметили в министерстве.

Что изменилось?

Обновление сервиса id.gov.ua включает в себя несколько ключевых технических решений. При проверке украинских и европейских подписей   система автоматически идентифицирует тип КЭП. Это позволяет валидировать документы от партнеров из стран ЕС по тому же алгоритму, что и украинские подписи.

Электронный отчет с печатью "Дії" заменит бумажные протоколы. Сервис теперь создает цифровой документ. Отчет с печатью КНЭП "Дія" подтверждает подлинность КЭП и является официальным доказательством для представления в суды или государственные учреждения.

"Этот отчет имеет железобетонную юридическую силу - его можно смело добавлять в дела компании или предоставлять как доказательство в госорганы или суд", - объяснили в Минцифре.

Инструкция по использованию сервиса

Процесс валидации происходит без регистрации по следующему алгоритму:

  • переход на страницу обновленного сервиса id.gov.ua;
  • загрузка файла, содержащего электронную подпись;
  • получение результата проверки и загрузки официального отчета.

Для адаптации систем предварительная версия сервиса до 01 июня 2026 остается доступной, а после этой даты поддерживаться уже не будет.

Напомним, с 10 февраля 2026 Украина начала переход на новый стандарт криптографической защиты "Купина". Новые ключи квалифицированной электронной подписи (КЭП) будут создаваться по усиленному алгоритму, что обеспечивает более высокий уровень защиты цифровых данных.

Автор:
Татьяна Ковальчук