Мінцифра оновила сервіс перевірки електронних підписів: що змінилося

Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс валідації електронних підписів, адаптувавши його до стандартів ЄС. Система тепер автоматично розпізнає європейські КЕП та видає електронні звіти з печаткою "Дії", що мають повну юридичну силу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Мінцифра докорінно оновила сервіс перевірки (валідації) електронних підписів (КЕП) на id.gov.ua — тепер він відповідає актуальним стандартам ЄС і видає результат валідації в електронній формі, який має повну юридичну силу", — зазначили у міністерстві.

Що змінилося?

Оновлення сервісу id.gov.ua включає декілька ключових технічних рішень. При перевірці українських та європейських підписів система автоматично ідентифікує тип КЕП. Це дозволяє валідувати документи від партнерів із країн ЄС за тим же алгоритмом, що й українські підписи.

Електронний звіт із печаткою "Дії" замінить паперові протоколи. Сервіс тепер генерує цифровий документ. Звіт із печаткою КНЕДП "Дія" підтверджує справжність КЕП і є офіційним доказом для подання до судів або державних установ.

"Цей звіт має залізобетонну юридичну силу — його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд", — пояснили у Мінцифрі.

Інструкція з використання сервісу

Процес валідації відбувається без реєстрації за наступним алгоритмом:

перехід на сторінку оновленого сервісу id.gov.ua;

завантаження файлу, що містить електронний підпис;

отримання результату перевірки та завантаження офіційного звіту.

Для адаптації систем попередня версія сервісу до 01 червня 2026 року залишається доступною, а після цієї дати підтримуватись вже не буде.

Нагадаємо, з 10 лютого 2026 року Україна розпочала перехід на новий стандарт криптографічного захисту "Купина". Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) створюватимуться за посиленим алгоритмом, що забезпечує вищий рівень захисту цифрових даних.