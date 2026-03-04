Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на електронні ключі зростає: як скористалися безкоштовним сервісом ДПС

цифровий ключ, планшет, рука
Попит на електронні ключі зростає / Freepik

З початку року 61 тисяча українців скористалася послугами податкової для отримання безкоштовних електронних ключів, при цьому фізичні особи випередили бізнес за кількістю звернень. За цей період безоплатно сформовано майже 166 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

За два місяці 2026 року 32 тисячі громадян отримали 66 тис. сертифікатів. Бізнес також активно переходить на електронний документообіг: 29 тис. юридичних осіб оформили понад 100 тис. сертифікатів для подання звітності, укладання договорів та проведення інших електронних операцій.

Дистанційне оновлення сертифікатів стає дедалі популярнішим. Цією можливістю вже скористалися 27 тисяч платників, оформивши 81 тисячу нових ключів без візиту до установи. Окремо було згенеровано 7 тисяч електронних печаток для підприємців, які працюють із програмними РРО.

Загалом з моменту запровадження послуги податковою службою вже видано 15,5 млн кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Це свідчить про стабільне зростання довіри до електронних сервісів та активну цифровізацію взаємодії бізнесу і громадян з державою.

Як отримати електронний ключ?

Щоб отримати кваліфікований електронний підпис вперше, необхідно виконати кілька кроків. Спочатку слід ознайомитися з правилами надання послуг у відповідному розділі на сайті ДПС та підготувати реєстраційні документи. Після цього потрібно відвідати пункт реєстрації з оригіналами документів. Для власників паспортів у застосунку "Дія" версії 2.0 і вище доступна функція "Шеринг", що значно прискорює ідентифікацію особи через смартфон. З собою обов’язково треба мати флеш-носій або інший пристрій для збереження особистого ключа.

Якщо у вас уже є діючий ключ, термін якого добігає кінця, оновити його можна самостійно за кілька хвилин через онлайн-сервіс. Ця послуга доступна за умови, що ваші реєстраційні дані "ПІБ, адреса, код ЄДРПОУ" залишилися незмінними, а поточний сертифікат ще дійсний. Новий електронний ключ буде чинним протягом 2 років.

Що таке електронний ключ?

Електронний ключ — це цифровий інструмент, який дозволяє підтвердити особу підписанта та забезпечити цілісність електронного документа, надаючи йому юридичну силу, аналогічну власноручному підпису. Його основні функції — автентифікація (підтвердження авторства) та гарантія того, що документ не був змінений після підписання.

Як це працює:

  • електронний ключ створюється за допомогою криптографічних алгоритмів і являє собою набір зашифрованих даних;
  • використовується для створення електронного підпису. Це конфіденційна інформація, яка захищається паролем;
  • дає змогу будь-кому перевірити достовірність підпису, створеного за допомогою особистого ключа;
  • документ підписується особистим ключем, а потім його достовірність підтверджується за допомогою відкритого ключа.

Таким чином електронний ключ забезпечує безпеку, юридичну силу та захист інформації в електронному обміні документами.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс валідації електронних підписів, адаптувавши його до стандартів ЄС. Система тепер автоматично розпізнає європейські КЕП та видає електронні звіти з печаткою "Дії", що мають повну юридичну силу.

Автор:
Тетяна Ковальчук