Попит на електронні ключі зростає: як скористалися безкоштовним сервісом ДПС

З початку року 61 тисяча українців скористалася послугами податкової для отримання безкоштовних електронних ключів, при цьому фізичні особи випередили бізнес за кількістю звернень. За цей період безоплатно сформовано майже 166 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

За два місяці 2026 року 32 тисячі громадян отримали 66 тис. сертифікатів. Бізнес також активно переходить на електронний документообіг: 29 тис. юридичних осіб оформили понад 100 тис. сертифікатів для подання звітності, укладання договорів та проведення інших електронних операцій.

Дистанційне оновлення сертифікатів стає дедалі популярнішим. Цією можливістю вже скористалися 27 тисяч платників, оформивши 81 тисячу нових ключів без візиту до установи. Окремо було згенеровано 7 тисяч електронних печаток для підприємців, які працюють із програмними РРО.

Загалом з моменту запровадження послуги податковою службою вже видано 15,5 млн кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Це свідчить про стабільне зростання довіри до електронних сервісів та активну цифровізацію взаємодії бізнесу і громадян з державою.

Як отримати електронний ключ?

Щоб отримати кваліфікований електронний підпис вперше, необхідно виконати кілька кроків. Спочатку слід ознайомитися з правилами надання послуг у відповідному розділі на сайті ДПС та підготувати реєстраційні документи. Після цього потрібно відвідати пункт реєстрації з оригіналами документів. Для власників паспортів у застосунку "Дія" версії 2.0 і вище доступна функція "Шеринг", що значно прискорює ідентифікацію особи через смартфон. З собою обов’язково треба мати флеш-носій або інший пристрій для збереження особистого ключа.

Якщо у вас уже є діючий ключ, термін якого добігає кінця, оновити його можна самостійно за кілька хвилин через онлайн-сервіс. Ця послуга доступна за умови, що ваші реєстраційні дані "ПІБ, адреса, код ЄДРПОУ" залишилися незмінними, а поточний сертифікат ще дійсний. Новий електронний ключ буде чинним протягом 2 років.

Що таке електронний ключ?

Електронний ключ — це цифровий інструмент, який дозволяє підтвердити особу підписанта та забезпечити цілісність електронного документа, надаючи йому юридичну силу, аналогічну власноручному підпису. Його основні функції — автентифікація (підтвердження авторства) та гарантія того, що документ не був змінений після підписання.

Як це працює:

електронний ключ створюється за допомогою криптографічних алгоритмів і являє собою набір зашифрованих даних;

використовується для створення електронного підпису. Це конфіденційна інформація, яка захищається паролем;

дає змогу будь-кому перевірити достовірність підпису, створеного за допомогою особистого ключа;

документ підписується особистим ключем, а потім його достовірність підтверджується за допомогою відкритого ключа.

Таким чином електронний ключ забезпечує безпеку, юридичну силу та захист інформації в електронному обміні документами.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс валідації електронних підписів, адаптувавши його до стандартів ЄС. Система тепер автоматично розпізнає європейські КЕП та видає електронні звіти з печаткою "Дії", що мають повну юридичну силу.