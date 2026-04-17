Будівництво та б’юті-індустрія лідирують за темпами зростання зарплат

Ринок праці в Україні демонструє нерівномірне, але відчутне зростання доходів: за останні чотири роки медіанні зарплати в окремих професіях збільшилися у 2-4 рази. Найшвидше зростання фіксують у б’юті-сфері, будівництві та торгівлі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

OLX Робота проаналізували динаміку медіанних зарплат за більшістю вакансій платформи в період із березня 2025 по березень 2026 року. Також для порівняння врахували рівень оплати праці у березні 2022 року, щоб визначити, в яких категоріях за останні чотири роки зафіксовано найбільше зростання доходів.

У 2025-2026 роках зарплати в Україні зросли в діапазоні від 31% до 96%

Найбільше зростання зафіксовано у копірайтера в сфері “реклама/дизайн/PR” – майже вдвічі: з 12 500 до 24 500 грн (+96%). Це найвищий показник серед усіх проаналізованих вакансій.

Друге місце посів супервайзер у торгівлі, де зарплата збільшилася на 64% і досягла 45 000 грн. Трійку лідерів замикає аудитор у категорії “бухгалтерія” – +45% до 27 500 грн.

Серед робітничих і технічних спеціальностей також фіксується суттєве зростання. Так, підсобник на виробництві тепер отримує 30 000 грн (+41%), товарознавець – 25 000 грн (+39%), сантехнік у будівництві – 40 500 грн (+35%), а рихтувальник в автосервісі – 60 000 грн (+33%).

У сфері краси та здоров’я зарплата косметолога зросла до 26 250 грн (+31%). Завершують десятку вакансії менеджера по роботі з клієнтами в торгівлі (+31% до 27 500 грн) та муляра в будівництві (+31% до 58 750 грн).

Де зарплати зросли у 2–4 рази з початку повномасштабної війни

Порівняння рівня оплати праці у березні 2022 та березні 2026 року показує суттєву трансформацію ринку праці, який адаптувався до швидких економічних змін.

Найбільше зростання зафіксовано у культурно-розважальній сфері та б’юті-індустрії. Зарплата аніматора зросла майже у 4 рази – з 5 000 до 19 500 грн. Косметолог отримує у 3,7 раза більше (з 7 088 до 26 250 грн), а дохід фотографа зріс утричі – з 9 000 до 27 250 грн.

У будівельній галузі також спостерігається значне підвищення оплати праці. Зокрема, зарплата сантехніка збільшилася у 3,2 раза (з 12 500 до 40 500 грн), різноробочого – у 3,1 раза (з 8 250 до 25 375 грн), маляра – утричі (з 15 000 до 45 000 грн). Плиточник тепер отримує у 2,9 раза більше (50 000 грн проти 17 500 грн), штукатур – у 2,8 раза (70 000 грн проти 25 000 грн), а будівельник – у 2,5 раза (45 000 грн проти 18 000 грн).

Замикає десятку стоматолог, чия зарплата зросла у 2,4 раза – з 16 500 до 40 000 грн.

Висновок

Загалом ринок праці розвивається нерівномірно. За даними OLX Робота, найбільше річне зростання медіанних зарплат фіксується у сферах торгівлі, реклами та будівництва. Водночас довгострокова динаміка показує, що найшвидше зростали саме будівельні та б’юті-професії – їхні доходи збільшилися у 2,5-4 рази.

Натомість найповільніше зростали зарплати у доглядових і сервісних професіях: у няні – лише у 1,2 раза, домробітниці – у 1,4 раза, сторожа – у 1,5 раза.

Нагадаємо, у сфері HoReCa 82% підприємців відчувають нестачу персоналу, водночас четверта частина працівників хоче змінити змінити професію.