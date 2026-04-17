Строительство и бьюти-индустрия лидируют по темпам роста зарплат

работа женщина салон красоты
В строительной отрасли и бьюти-индустрии доходы увеличились в 2,5-4 раза. / Freepik

Рынок труда в Украине демонстрирует неравномерный, но ощутимый рост доходов: за последние четыре года медианные зарплаты в отдельных профессиях увеличились в 2-4 раза. Быстрый рост фиксируют в бьюти-сфере, строительстве и торговле.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

OLX Работа по анализу динамики медианных зарплат по большинству вакансий платформы в период с марта 2025 по март 2026 года. Также для сравнения учли уровень оплаты труда в марте 2022 года, чтобы определить, в каких категориях за последние четыре года зафиксирован наибольший рост доходов.

В 2025-2026 годах зарплаты в Украине выросли в диапазоне от 31% до 96%

Наибольший рост зафиксирован у копирайтера в сфере реклама/дизайн/PR – почти вдвое: с 12 500 до 24 500 грн (+96%). Это самый высокий показатель среди всех проанализированных вакансий.

Второе место занял супервайзер по торговле, где зарплата увеличилась на 64% и достигла 45 000 грн. Тройку лидеров замыкает аудитор в категории "бухгалтерия"  +45% до 27 500 грн.

Среди рабочих и технических специальностей также фиксируется существенный рост. Так, подсобник на производстве теперь получает 30 000 грн (+41%), товаровед – 25 000 грн (+39%), сантехник в строительстве – 40 500 грн (+35%), а рихтовщик в автосервисе – 60 000 грн (+33%).

В сфере красоты и здоровья зарплата косметолога выросла до 26250 грн (+31%). Завершают десятку вакансий менеджера по работе с клиентами в торговле (+31% до 27 500 грн) и каменщика в строительстве (+31% до 58 750 грн).

Где зарплаты выросли в 2-4 раза с начала полномасштабной войны

Сравнение уровня оплаты труда в марте 2022 и марте 2026 года показывает существенную трансформацию рынка труда, адаптированного к быстрым экономическим изменениям.

Наибольший рост отмечен в культурно-развлекательной сфере и бьюти-индустрии. Зарплата аниматора выросла почти в 4 раза – с 5000 до 19500 грн. Косметолог получает в 3,7 раза больше (с 7088 до 26250 грн), а доход фотографа вырос втрое - с 9000 до 27250 грн.

В строительной отрасли также наблюдается значительное повышение оплаты труда. В частности, зарплата сантехника увеличилась в 3,2 раза (с 12 500 до 40 500 грн), разнорабочего – в 3,1 раза (с 8 250 до 25 375 грн), маляра – втрое (с 15 000 до 45 000 грн). Плиточник получает в 2,9 раза больше (50 000 грн против 17 500 грн), штукатур – в 2,8 раза (70 000 грн против 25 000 грн), а строитель – в 2,5 раза (45 000 грн против 18 000 грн).

Замыкает десятку стоматолог, чья зарплата выросла в 2,4 раза – с 16500 до 40000 грн.

Вывод

В целом рынок труда развивается неравномерно. По данным OLX Работа, самый годовой рост медианных зарплат фиксируется в сферах торговли, рекламы и строительства. В то же время долгосрочная динамика показывает, что быстрее всего росли именно строительные и бьюти-профессии – их доходы увеличились в 2,5-4 раза.

Зато медленнее всего росли зарплаты в досмотровых и сервисных профессиях: у няни – только в 1,2 раза, домработницы – в 1,4 раза, сторожа – в 1,5 раза.

Напомним, в сфере HoReCa 82% предпринимателей испытывают нехватку персонала, в то же время четвертая часть работников хочет изменить сменить профессию .

Автор:
Ярослава Тюпка