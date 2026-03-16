82% работодателей в HoReCa испытывают нехватку персонала, а четверть работников думает о смене сферы – опрос

Кадровый дефицит, высокие затраты на электроэнергию и стресс среди работников остаются главными вызовами HoReCa в Украине. Такие результаты показал опрос OLX Работа среди работников и работодателей отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Зарплаты: для большинства без изменений

По результатам исследования 30-40% опрошенных работников сохранили стабильный уровень дохода за последний год.

В то же время, четверть респондентов (25%) сообщили о незначительном росте зарплаты, а еще 17% отметили, что их доход вырос существенно.

Вместе с тем, часть работников зафиксировала обратную тенденцию: 11% сообщили о значительном сокращении дохода, еще 6% – о незначительном снижении.

Зима изменила условия работы

Зимний период 2025-2026 годов с длительными перебоями электро- и водоснабжения ощутимо повлиял на работу заведений HoReCa.

Более половины опрошенных работников (55%) отметили, что их условия труда изменились. Еще 19% не ощутили существенного влияния, а 16% затруднились оценить изменения.

Среди тех, кто ощутил последствия энергетических перебоев, чаще всего говорили о:

рост физической нагрузки – 52%

повышение уровня тревожности и эмоционального напряжения – 45%

уменьшение количества клиентов или заказов – 39%

нестабильный или сменный график работы – 36%

Также респонденты отмечали ухудшение условий безопасности (30%), меньшее изменение (27%) и падение доходов (27%).

В то же время, некоторые работники заметили и определенные положительные изменения: 15% сообщили о более гибком графике работы, а 12% – об увеличении нагрузки и количестве смен.

Четверть работников думает о смене сферы

Карьерные планы работников HoReCa остаются достаточно неопределенными.

Около трети респондентов (31%) пока затрудняются сказать, планируют ли покинуть отрасль. Еще 29% заявили, что не намерены менять сферу деятельности.

Впрочем, 24% рассматривают возможность перехода в другую отрасль в течение ближайших одного-двух лет, а 16% планируют покинуть HoReCa уже в течение следующих шести месяцев.

Основными причинами желания сменить работу работники называют:

высокий уровень стресса и эмоционального истощения – 46%

низкую оплату труда – 44%

отсутствие возможностей для профессионального развития – 29%

нестабильный график работы – 28%

неудовлетворительные условия труда – 25%

напряженную атмосферу в коллективе – 22%

Уровень удовлетворенности работой в отрасли также остается неоднозначным. Половина опрошенных (50%) не смогли четко оценить свое отношение к нынешнему месту работы. В то же время 15% полностью недовольны работой, а еще 13% скорее не удовлетворены.

Работодатели: главная проблема – нехватка персонала

Несмотря на сложные условия, большинство заведений HoReCa продолжают работать.

По данным опроса, 64% работодателей сообщили, что их бизнес работает в обычном режиме. Еще 17% работают с определенными ограничениями, а 9% вынуждены были временно закрыться за последние три месяца.

Среди причин прекращения работы чаще всего называют:

рост затрат на электроэнергию

повышение арендной платы

необходимость инвестиций в генераторы и другие источники автономного питания

Самой большой проблемой для бизнеса остается кадровый дефицит. О нехватке персонала сообщили 82% работодателей.

Кроме того, 73% опрошенных отметили резкий рост затрат на электроэнергию, генераторы и топливо. Еще 27% говорят о нереалистичных зарплатных ожиданиях кандидатов, а также о снижении среднего чека и отток клиентов.

Сложнее всего заведениям найти поваров и их помощников. Также не хватает официантов, барменов и технического персонала.

Как бизнес адаптируется к новым условиям

Чтобы работать в условиях перебоев с электроэнергией и водоснабжением, заведения активно инвестируют в автономность.

В частности:

71% работодателей приобрели генераторы, аккумуляторы или другое оборудование

29% оптимизировали команды и рабочие процессы

2% вынуждены были временно останавливать работу при отключениях.

Какой поддержки бизнес ожидает от государства

Опрошенные работодатели назвали ряд шагов, которые, по их мнению, могли бы помочь отрасли.

Наиболее востребованными остаются:

налоговые льготы для малого и среднего бизнеса – 75%

государственные программы поддержки для повышения автономности заведений – 75%

доступные кредиты и грантовые программы – 50%

инициативы по сохранению рабочих мест.

