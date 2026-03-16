Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Готівковий курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

82% роботодавців у HoReCa відчувають нестачу персоналу, а чверть працівників думає про зміну сфери – опитування

жінка офіціант піцерія ресторан бар піца
Підвищена тривожність змушує працівників HoReCa замислитись над зміною професії. / Freepik

Кадровий дефіцит, високі витрати на електроенергію та стрес серед працівників залишаються головними викликами для HoReCa в Україні. Такі результати показало опитування OLX Робота серед працівників і роботодавців галузі. 

 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Зарплати: для більшості без змін

За результатами дослідження, 30-40% опитаних працівників зберегли стабільний рівень доходу за останній рік.

Водночас чверть респондентів (25%) повідомили про незначне зростання зарплати, а ще 17% зазначили, що їхній дохід зріс суттєво.

Разом із тим частина працівників зафіксувала зворотну тенденцію: 11% повідомили про значне скорочення доходу, ще 6%  про незначне зниження.

Зима змінила умови роботи

Зимовий період 2025–2026 років із тривалими перебоями електро- та водопостачання відчутно вплинув на роботу закладів HoReCa.

Більше половини опитаних працівників (55%) зазначили, що їхні умови праці змінилися. Ще 19% не відчули суттєвого впливу, а 16% не змогли оцінити зміни.

Серед тих, хто відчув наслідки енергетичних перебоїв, найчастіше говорили про:

  • зростання фізичного навантаження - 52%
  • підвищення рівня тривожності та емоційного напруження - 45%
  • зменшення кількості клієнтів або замовлень - 39%
  • нестабільний або змінний графік роботи - 36%

Також респонденти відзначали погіршення умов безпеки (30%), менше змін (27%) та падіння доходів (27%).

Водночас деякі працівники помітили і певні позитивні зміни: 15% повідомили про більш гнучкий графік роботи, а 12% - про збільшення навантаження та кількості змін.

Чверть працівників думає про зміну сфери

Кар’єрні плани працівників HoReCa залишаються доволі невизначеними.

Близько третини респондентів (31%) поки не можуть сказати, чи планують залишити галузь. Ще 29% заявили, що не мають наміру змінювати сферу діяльності.

Втім 24% розглядають можливість переходу в іншу галузь впродовж найближчих одного-двох років, а 16% планують залишити HoReCa вже протягом наступних шести місяців.

Основними причинами бажання змінити роботу працівники називають:

  • високий рівень стресу та емоційного виснаження – 46%
  • низьку оплату праці – 44%
  • відсутність можливостей для професійного розвитку – 29%
  • нестабільний графік роботи – 28%
  • незадовільні умови праці – 25%
  • напружену атмосферу в колективі – 22%

Рівень задоволеності роботою у галузі також залишається неоднозначним. Половина опитаних (50%) не змогли чітко оцінити своє ставлення до нинішнього місця роботи. Водночас 15% повністю незадоволені роботою, а ще 13% радше не задоволені.

Роботодавці: головна проблема - нестача персоналу

Попри складні умови, більшість закладів HoReCa продовжують працювати.

За даними опитування, 64% роботодавців повідомили, що їхній бізнес функціонує у звичайному режимі. Ще 17% працюють із певними обмеженнями, а 9% змушені були тимчасово закритися протягом останніх трьох місяців.

Серед причин припинення роботи найчастіше називають:

  • зростання витрат на електроенергію
  • підвищення орендної плати
  • необхідність інвестицій у генератори та інші джерела автономного живлення.

Найбільшою проблемою для бізнесу залишається кадровий дефіцит. Про нестачу персоналу повідомили 82% роботодавців.

Крім того, 73% опитаних відзначили різке зростання витрат на електроенергію, генератори та паливо. Ще 27% говорять про нереалістичні зарплатні очікування кандидатів, а також про зниження середнього чека і відтік клієнтів.

Найскладніше закладам знайти кухарів та їхніх помічників. Також бракує офіціантів, барменів і технічного персоналу.

Як бізнес адаптується до нових умов

Щоб працювати в умовах перебоїв із електроенергією та водопостачанням, заклади активно інвестують у автономність.

Зокрема:

  • 71% роботодавців придбали генератори, акумулятори або інше обладнання
  • 29% оптимізували команди та робочі процеси
  • 2% змушені були тимчасово зупиняти роботу під час відключень.

Якої підтримки бізнес очікує від держави

Опитані роботодавці назвали низку кроків, які, на їхню думку, могли б допомогти галузі.

Найбільш затребуваними залишаються:

  • податкові пільги для малого та середнього бізнесу - 75%
  • державні програми підтримки для підвищення автономності закладів - 75%
  • доступні кредити та грантові програми - 50%
  • ініціативи зі збереження робочих місць.

Нагадаємо, почався набір на підприємницьку програму для жінок у сфері HoReCa. Програма передбачає допомогу кандидаткам із малих міст і сіл, які планують відкрити власний заклад в Україні – кав’ярню, пекарню, кафе або сімейний ресторан.

Автор:
Ярослава Тюпка