- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
82% роботодавців у HoReCa відчувають нестачу персоналу, а чверть працівників думає про зміну сфери – опитування
Кадровий дефіцит, високі витрати на електроенергію та стрес серед працівників залишаються головними викликами для HoReCa в Україні. Такі результати показало опитування OLX Робота серед працівників і роботодавців галузі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.
Зарплати: для більшості без змін
За результатами дослідження, 30-40% опитаних працівників зберегли стабільний рівень доходу за останній рік.
Водночас чверть респондентів (25%) повідомили про незначне зростання зарплати, а ще 17% зазначили, що їхній дохід зріс суттєво.
Разом із тим частина працівників зафіксувала зворотну тенденцію: 11% повідомили про значне скорочення доходу, ще 6% – про незначне зниження.
Зима змінила умови роботи
Зимовий період 2025–2026 років із тривалими перебоями електро- та водопостачання відчутно вплинув на роботу закладів HoReCa.
Більше половини опитаних працівників (55%) зазначили, що їхні умови праці змінилися. Ще 19% не відчули суттєвого впливу, а 16% не змогли оцінити зміни.
Серед тих, хто відчув наслідки енергетичних перебоїв, найчастіше говорили про:
- зростання фізичного навантаження - 52%
- підвищення рівня тривожності та емоційного напруження - 45%
- зменшення кількості клієнтів або замовлень - 39%
- нестабільний або змінний графік роботи - 36%
Також респонденти відзначали погіршення умов безпеки (30%), менше змін (27%) та падіння доходів (27%).
Водночас деякі працівники помітили і певні позитивні зміни: 15% повідомили про більш гнучкий графік роботи, а 12% - про збільшення навантаження та кількості змін.
Чверть працівників думає про зміну сфери
Кар’єрні плани працівників HoReCa залишаються доволі невизначеними.
Близько третини респондентів (31%) поки не можуть сказати, чи планують залишити галузь. Ще 29% заявили, що не мають наміру змінювати сферу діяльності.
Втім 24% розглядають можливість переходу в іншу галузь впродовж найближчих одного-двох років, а 16% планують залишити HoReCa вже протягом наступних шести місяців.
Основними причинами бажання змінити роботу працівники називають:
- високий рівень стресу та емоційного виснаження – 46%
- низьку оплату праці – 44%
- відсутність можливостей для професійного розвитку – 29%
- нестабільний графік роботи – 28%
- незадовільні умови праці – 25%
- напружену атмосферу в колективі – 22%
Рівень задоволеності роботою у галузі також залишається неоднозначним. Половина опитаних (50%) не змогли чітко оцінити своє ставлення до нинішнього місця роботи. Водночас 15% повністю незадоволені роботою, а ще 13% радше не задоволені.
Роботодавці: головна проблема - нестача персоналу
Попри складні умови, більшість закладів HoReCa продовжують працювати.
За даними опитування, 64% роботодавців повідомили, що їхній бізнес функціонує у звичайному режимі. Ще 17% працюють із певними обмеженнями, а 9% змушені були тимчасово закритися протягом останніх трьох місяців.
Серед причин припинення роботи найчастіше називають:
- зростання витрат на електроенергію
- підвищення орендної плати
- необхідність інвестицій у генератори та інші джерела автономного живлення.
Найбільшою проблемою для бізнесу залишається кадровий дефіцит. Про нестачу персоналу повідомили 82% роботодавців.
Крім того, 73% опитаних відзначили різке зростання витрат на електроенергію, генератори та паливо. Ще 27% говорять про нереалістичні зарплатні очікування кандидатів, а також про зниження середнього чека і відтік клієнтів.
Найскладніше закладам знайти кухарів та їхніх помічників. Також бракує офіціантів, барменів і технічного персоналу.
Як бізнес адаптується до нових умов
Щоб працювати в умовах перебоїв із електроенергією та водопостачанням, заклади активно інвестують у автономність.
Зокрема:
- 71% роботодавців придбали генератори, акумулятори або інше обладнання
- 29% оптимізували команди та робочі процеси
- 2% змушені були тимчасово зупиняти роботу під час відключень.
Якої підтримки бізнес очікує від держави
Опитані роботодавці назвали низку кроків, які, на їхню думку, могли б допомогти галузі.
Найбільш затребуваними залишаються:
- податкові пільги для малого та середнього бізнесу - 75%
- державні програми підтримки для підвищення автономності закладів - 75%
- доступні кредити та грантові програми - 50%
- ініціативи зі збереження робочих місць.
Нагадаємо, почався набір на підприємницьку програму для жінок у сфері HoReCa. Програма передбачає допомогу кандидаткам із малих міст і сіл, які планують відкрити власний заклад в Україні – кав’ярню, пекарню, кафе або сімейний ресторан.