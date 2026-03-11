Роботодавець більше не керує: як війна змінила ринок праці, і хто отримує найбільше

Середня зарплата за роки повномасштабної війни зросла майже на 94%. Кількість вакансій зросла на 13%, а ось число охочих працювати скоротилось на 3,5%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику OLX Робота.

Найбільш оплачувані професії у 2026 році: як змінився ринок праці порівняно з 2022

У 2026 році структура найбільш високооплачуваних професій в Україні частково змінилася, хоча деякі спеціальності залишаються у лідерах ще з довоєнного періоду.

До п’ятірки вакансій із найвищими медіанними зарплатами увійшли:

Брокер у сфері нерухомості – 112,5 тис. грн, що на 72% більше порівняно із січнем 2022 року.

Служба в Силах оборони – медіанна зарплата 70,6 тис. грн.

Фасадник – 65 тис. грн (+86%).

Штукатур – 62,8 тис. грн (+128%).

Муляр – 55 тис. грн (+57%).

Для порівняння, у січні 2022 року перелік найоплачуваніших вакансій виглядав дещо інакше. Найвищу медіанну зарплату також отримували брокери з нерухомості – 65,5 тис. грн. До ТОПу входили мулярі та фасадники (по 35 тис. грн), вакансії роботи за кордоном, зокрема пакувальники (35 тис. грн), а також далекобійники із зарплатою близько 31,5 тис. грн.

Які вакансії найчастіше обирають пошукачі

У 2026 році найбільше відгуків від кандидатів отримують вакансії, пов’язані з онлайн-комунікаціями та цифровими сервісами. Найпопулярнішими серед шукачів стали:

копірайтер

SMM-менеджер

контент-менеджер

оператор чату

менеджер по роботі з клієнтами

менеджер інтернет-магазину

Ще у січні 2022 року ситуація була іншою. Найбільше відгуків отримували вакансії оператора чату, плиточника, різноробочого, промоутера та пакувальника.

Таким чином, інтерес кандидатів за кілька років помітно змістився у бік вакансій, які передбачають дистанційну роботу або більш гнучкий графік –насамперед у сферах комунікацій і онлайн-торгівлі.

Яких працівників найбільше шукають роботодавці

У 2026 році найбільша кількість вакансій від роботодавців припадає на робітничі спеціальності в категорії “Інше”, де опубліковано 8 948 оголошень.

Також серед найбільш затребуваних позицій:

продавець – 8 566 вакансій (на 4,3% більше, ніж у 2022 році);

водій – 7 069 вакансій (+30%);

служба в Силах оборони – 6 446 вакансій;

вантажник – 4 050 вакансій (+276%).

У довоєнному січні 2022 року найбільше пропозицій також було для продавців (8 216 оголошень) та водіїв (5 442). До переліку популярних вакансій тоді входили робота для студентів у категорії “Початок кар’єри” (3 215 пропозицій), вакансії у сфері клінінгу та домашнього персоналу (2 080), а також робота таксистів (2 054).

Як змінився ринок праці

За чотири роки структура ринку праці зазнала певних змін. Професії у будівельній сфері, зокрема фасадники та мулярі, як і раніше, залишаються серед найбільш високооплачуваних.

Водночас у 2026 році до цього переліку додалася нова категорія — служба в Силах оборони, яка тепер входить до числа добре оплачуваних вакансій.

Змінилися й пріоритети кандидатів. Якщо у 2022 році популярністю користувалися переважно робітничі спеціальності, то зараз пошукачі частіше обирають вакансії з можливістю віддаленої роботи або гнучкого графіка.

Разом із тим попит роботодавців залишається відносно стабільним: найбільше вакансій і надалі припадає на сфери роздрібної торгівлі та логістики, де стабільно потрібні продавці та водії. Водночас до переліку найбільш масових вакансій додалися вантажники та служба в Силах оборони.

Нагадаємо, в Україні готують програму, яка забезпечить українцям у віці старшому за 50 років рівність у питаннях працевлаштування та профпідготовки. Тестуватимуть її вже цьогоріч.