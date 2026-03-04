Запланована подія 2

В Україні протестують програму працевлаштування для українців 50+

жінка ноутбук офіс
В Україні допоможуть з працевлаштуванням людям 50+ / Freepik

В Україні готують програму, яка забезпечить українцям у віці старшому за 50 років рівність у питаннях працевлаштування та профпідготовки. Тестуватимуть її вже цьогоріч.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. 

Заступник міністра економіки Тарас Висоцький під час засідання Ради безбар'єрності зазначив, що на ринку праці в Україні сьогодні є кадровий дефіцит і віковий дисбаланс. Тоді як вмотивовані та готові фахівці віком 50+ часто залишаються поза процесами найму через стереотипи та відсутність адаптованих моделей працевлаштування.

Програма передбачає комплексну підготовку кандидатів 50+ до працевлаштування: 

  1. навчальні тренінги
  2. допомогу з підготовкою резюме
  3.  підготовку до співбесід
  4. проведення швидких зустрічей із роботодавцями
  5. короткострокове стажування тривалістю до 10 днів.

Пілотний запуск програми запланований вже у 2026 році із подальшим масштабуванням на національному рівні. Очікується формування пулу роботодавців, які протестують нову модель дорослого найму, а також створення ефективних HR-інструментів швидкого підбору кадрів.

Мета пілоту - залучення до 500 роботодавців, забезпечення щонайменше 1 300 працевлаштувань і широке інформаційне охоплення теми дорослого найму.

Нагадаємо, що у 2025 році медіанна зарплата в Україні досягла 25 000 грн, що на 23% більше, ніж роком раніше. Водночас на ринку праці продовжилася кадрова криза.

Автор:
Ольга Сич