Кабмін уніфікував розрахунок внеску за працевлаштування осіб з інвалідністю

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, розроблену Міністерство соціальної політики України, якою затверджено Порядок обчислення середньомісячної заробітної плати (винагороди) для розрахунку внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінсоцполітики.

Документ визначає чіткий механізм обчислення показника середньомісячної заробітної плати (винагороди) на одного працівника за відповідний календарний квартал. Саме цей показник використовується для визначення розміру внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.

Затверджений порядок передбачає:

встановлення чітких правил обчислення середньомісячної зарплати для визначення внеску;

визначення переліку виплат, які включаються до розрахунку, а також тих, що не враховуються;

уточнення кола роботодавців, до яких застосовується відповідний механізм;

регламентацію використання первинних документів і бухгалтерських даних під час здійснення розрахунків.

Дія порядку поширюється на роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників у календарному кварталі становить вісім і більше осіб та які не виконали встановлений законодавством норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Уряд очікує, що ухвалення постанови забезпечить єдиний, прозорий та зрозумілий підхід до розрахунку відповідного внеску, а також сприятиме належній реалізації механізму підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю.

Окрім цього уряд ухвалив постанову, яка спростить і стандартизує облаштування інклюзивних робочих місць. Тепер діє єдиний порядок, що детально описує механізми ремонту, перепланування та дообладнання приміщень, роблячи їх повністю доступними для людей з інвалідністю.