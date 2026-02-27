Кабмин унифицировал расчет взноса за трудоустройство лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины принял постановление, разработанное Министерством социальной политики Украины, которым утвержден Порядок исчисления среднемесячной заработной платы (вознаграждения) для расчета взноса в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минсоцполитики.

Документ определяет четкий механизм исчисления показателя среднемесячной заработной платы (вознаграждения) на одного работника за соответствующий календарный квартал. Именно этот показатель используется для определения размера вклада в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью.

Утвержденный порядок предусматривает:

установление четких правил исчисления среднемесячной зарплаты для определения взноса;

определение перечня выплат, включаемых в расчет, а также не учитываемых;

уточнение круга работодателей, к которым применяется соответствующий механизм;

регламентацию использования первичных документов и бухгалтерских данных при осуществлении расчетов

Действие порядка распространяется на работодателей, у которых среднесписочное количество штатных работников в календарном квартале составляет восемь и более лиц и не выполнили установленный законодательством норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Правительство ожидает, что принятие постановления обеспечит единый, прозрачный и понятный подход к расчету соответствующего взноса, а также способствует надлежащей реализации механизма поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью.

Кроме этого, правительство приняло постановление, которое упростит и стандартизирует обустройство инклюзивных рабочих мест. Теперь действует единый порядок, подробно описывающий механизмы ремонта, перепланировки и дооборудования помещений, делая их полностью доступными для людей с инвалидностью.