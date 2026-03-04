- Категория
Новости
В Украине протестуют программу трудоустройства для украинцев 50+
В Украине готовят программу, которая обеспечит украинцам в возрасте старше 50 лет равенство в вопросах трудоустройства и профподготовки. Тестировать ее будут уже в этом году.
Как сообщает Delo.ua, об этом пишет пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий во время заседания Совета безбарьерности отметил, что на рынке труда в Украине сегодня есть кадровый дефицит и возрастной дисбаланс. В то время как мотивированные и готовые специалисты в возрасте 50+ часто остаются вне процессов найма из-за стереотипов и отсутствия адаптированных моделей трудоустройства.
Программа предусматривает комплексную подготовку кандидатов 50+ к трудоустройству:
- обучающие тренинги
- помощь с подготовкой резюме
- подготовку к собеседованиям
- проведение скорых встреч с работодателями
- краткосрочная стажировка продолжительностью до 10 дней.
Пилотный запуск программы запланирован уже в 2026 году с последующим масштабированием на национальном уровне. Ожидается формирование пула работодателей, протестующих новую модель взрослого найма, а также создание эффективных инструментов HR быстрого подбора кадров.
Цель пилота – привлечение до 500 работодателей, обеспечение не менее 1 300 трудоустройств и широкий информационный охват темы взрослого найма.
Напомним, что в 2025 году медианная зарплата в Украине достигла 25 000 грн, что на 23% больше, чем годом ранее. В то же время на рынке труда продолжился кадровый кризис .