Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Наличный курс:

USD

44,02

43,78

EUR

51,45

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине протестуют программу трудоустройства для украинцев 50+

женщина ноутбук офис
В Украине помогут с трудоустройством людям 50+ / Freepik

В Украине готовят программу, которая обеспечит украинцам в возрасте старше 50 лет равенство в вопросах трудоустройства и профподготовки. Тестировать ее будут уже в этом году.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий во время заседания Совета безбарьерности отметил, что на рынке труда в Украине сегодня есть кадровый дефицит и возрастной дисбаланс. В то время как мотивированные и готовые специалисты в возрасте 50+ часто остаются вне процессов найма из-за стереотипов и отсутствия адаптированных моделей трудоустройства.

Программа предусматривает комплексную подготовку кандидатов 50+ к трудоустройству:

  1. обучающие тренинги
  2. помощь с подготовкой резюме
  3. подготовку к собеседованиям
  4. проведение скорых встреч с работодателями
  5. краткосрочная стажировка продолжительностью до 10 дней.

Пилотный запуск программы запланирован уже в 2026 году с последующим масштабированием на национальном уровне. Ожидается формирование пула работодателей, протестующих новую модель взрослого найма, а также создание эффективных инструментов HR быстрого подбора кадров.

Цель пилота – привлечение до 500 работодателей, обеспечение не менее 1 300 трудоустройств и широкий информационный охват темы взрослого найма.

Напомним, что в 2025 году медианная зарплата в Украине достигла 25 000 грн, что на 23% больше, чем годом ранее. В то же время на рынке труда продолжился кадровый кризис .

Автор:
Ольга Сичь