Гнучкий графік роботи: як зріс попит та які вакансії пропонують роботодавці

Наприкінці 2025 року по Україні фіксували зростання попиту на вакансії з гнучким графіком. Кількість відгуків на такі оголошення стала вищою на 13%, якщо порівнювати грудень 2025 з груднем 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє OLX Робота.

Як змінився попит на посади з гнучким графіком

Аналітики зауважують, що помітно зріс попит на “гнучкі” вакансії на посаду менеджера по роботі з клієнтами у сфері торгівлі: у грудні 2025 пошукачі відгукувались та ці оголошення майже в 7 разів частіше, ніж у грудні 2024. Далі у переліку за попитом – посада помічника кухаря: кількість відгуків стала в 5 разів більшою.

Простежується також тенденція зростання запиту на гнучкий графік у професіях категорій “Будівництво, облицювальні роботи” та “Виробництво, робітничі спеціальності”. Серед них:

Монтажник , + 169%;

Муляр , +165%;

Штукатур , +129%;

Плиточник , +105%;

Складальник , +97%;

Електрик , +42%.

На 91% зріс попит на пропозиції з гнучким графіком у категорії “Початок кар’єри”, де розміщують вакансії для кандидатів без досвіду, студентів.

Чи змінився рівень пропозиції серед роботодавців

Аналітики повідомляють, що наразі загальна кількість “гнучких” вакансій на платформі у грудні 2025 на 9% вища, ніж у грудні 2024.

Найбільша кількість таких оголошень по Україні – на вакансії водія, продавця, вантажника, касира, прибиральника, різноробочого у категорії “Будівництво, облицювальні роботи” та кухаря. Також пропозиції з гнучким графіком роботи активно публікують у категорії “Початок кар’єри”, де спостерігали зростання активності пошукачів.

Якщо аналізувати зміни, то помітне зростання рівня пропозиції також фіксували на вакансію менеджера по роботі з клієнтами: кількість оголошень з гнучким графіком роботи стала більшою в 4 рази.

Помітне зростання кількості таких пропозицій спостерігали і для:

Операторів колл-центру , +156%;

Пакувальників , +105%;

Електриків , +69%;

Адміністраторів , +42%;

Різноробочих у категорії будівництва, +37%.

Частіше гнучкий графік у 2025 роботодавці почали пропонувати у категорії готельно-ресторанного бізнесу, а саме на посади бариста (+11%), бармена (+24%), кухаря (+18%), офіціанта (+21%). Таку ж тенденцію спостерігали і на низку вакансій у категорії логістики та доставки: водій (+23%, та вантажник (+11%).

Найбільше оголошень із гнучким графіком роботи та відгуків на них фіксували у п’ятірці великих міст України. Лідером наприкінці 2025 став Київ, де традиційно розміщують найбільше вакансій. Далі в переліку – Одеса та Львів, де кількість подібних пропозицій на одному рівні. Дещо менші показники – у Дніпрі та Харкові.

Нагадаємо, у 2025 році кадрова криза суттєво вплинула на український ринок праці. Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для жінок у декреті, людей з інвалідністю та кандидатів пенсійного віку.