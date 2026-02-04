Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Гибкий график работы: как вырос спрос и какие вакансии предлагают работодатели

Запрос на дистанционную работу и гибкий график стал одним из наиболее частых кандидатов. / Depositphotos

В конце 2025 г. по Украине фиксировали рост спроса на вакансии с гибким графиком. Количество отзывов на такие объявления стало выше на 13%, если сравнивать декабрь 2025 года с декабрем 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает OLX Работа.

Как изменился спрос на должности с гибким графиком

Аналитики отмечают, что заметно возрос спрос на "гибкие" вакансии на должность менеджера по работе с клиентами в сфере торговли: в декабре 2025 года поисковики отзывались и эти объявления почти в 7 раз чаще, чем в декабре 2024 года .

Прослеживается также тенденция роста запроса на гибкий график в профессиях категорий "Строительство, облицовочные работы" и "Производство, рабочие специальности". Среди них:

  • Монтажник , + 169%;
  • Каменщик , +165%;
  • Штукатур , +129%;
  • Плиточник , +105%;
  • Сборщик , +97%;
  • Электрик , +42%.

На 91% вырос спрос на предложения по гибкому графику в категории “Начало карьеры” , где размещают вакансии для кандидатов без опыта, студентов.

Изменился ли уровень предложения среди работодателей

Аналитики сообщают, что в настоящее время общее количество "гибких" вакансий на платформе в декабре 2025 года на 9% выше , чем в декабре 2024 года.

Наибольшее количество таких объявлений по Украине – на вакансии водителя , продавца , грузчика , кассира , уборщика , разнорабочего в категории “Строительство, облицовочные работы” и повара . Также предложения по гибкому графику работы активно публикуют в категории " Начало карьеры ", где наблюдали рост активности поисковиков.

Если анализировать изменения, то заметный рост уровня предложения также фиксировали на вакансию менеджера по работе с клиентами : количество объявлений с гибким графиком работы стало больше в 4 раза.

Заметный рост количества таких предложений наблюдался и для:

  • Операторов колл-центра , +156%;
  • Упаковщиков , +105%;
  • Электриков , +69%;
  • Администраторов , +42%;
  • Разнорабочий в категории строительства, +37%.

Чаще гибкий график в 2025 году работодатели начали предлагать в категории гостинично-ресторанного бизнеса, а именно на должности бариста (+11%), бармена (+24%), повара (+18%), официанта (+21%). Такую же тенденцию наблюдали и на ряд вакансий в категории логистики и доставки: водитель (+23% и грузчик (+11%)).

Больше объявлений с гибким графиком работы и отзывов на них фиксировали в пятерке крупных городов Украины. Лидером в конце 2025 года стал Киев , где традиционно размещают больше всего вакансий. Далее в списке – Одесса и Львов , где количество подобных предложений на одном уровне. Несколько меньшие показатели – в Днепре и Харькове .

Напомним, в 2025 году кадровый кризис оказал существенное влияние на украинский рынок труда. Работодатели все чаще открывают вакансии для женщин в декрете, людей с инвалидностью и кандидатов пенсионного возраста.

Автор:
Светлана Манько