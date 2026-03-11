Работодатель больше не руководит: как война изменила рынок труда, и кто получает больше всего

Средняя зарплата за годы полномасштабной войны выросла почти на 94%. Количество вакансий выросло на 13%, а вот число желающих работать сократилось на 3,5%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику OLX Работа.

Самые оплачиваемые профессии в 2026 году: как изменился рынок труда по сравнению с 2022 годом

В 2026 году структура наиболее высокооплачиваемых профессий в Украине отчасти изменилась, хотя некоторые специальности остаются в лидерах еще с довоенного периода.

В пятерку вакансий с высокими медианными зарплатами вошли:

Брокер в сфере недвижимости – 112,5 тыс. грн, что на 72% больше по сравнению с январем 2022 года.

Служба в Силах обороны – медиа зарплата 70,6 тыс. грн.

Фасадник – 65 тыс. грн (+86%).

Штукатур – 62,8 тыс. грн (+128%).

Каменщик – 55 тыс. грн (+57%).

Для сравнения, в январе 2022 года список самых оплачиваемых вакансий выглядел несколько иначе. Высокую медианную зарплату также получали брокеры по недвижимости – 65,5 тыс. грн. В ТОП входили каменщики и фасадщики (по 35 тыс. грн), вакансии работы за границей, в том числе упаковщики (35 тыс. грн), а также дальнобойщики с зарплатой около 31,5 тыс. грн.

Какие вакансии чаще всего выбирают поисковики

В 2026 году наибольшее количество отзывов от кандидатов получают вакансии, связанные с онлайн-коммуникациями и цифровыми сервисами. Самыми популярными среди соискателей стали:

копирайтер

SMM-менеджер

контент-менеджер

оператор чата

менеджер по работе с клиентами

менеджер интернет-магазина

Еще в январе 2022 года ситуация была другой. Больше всего отзывов получали вакансии оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика.

Таким образом, интерес кандидатов за несколько лет заметно сместился в сторону вакансий, предусматривающих дистанционную работу или более гибкий график – прежде всего, в сферах коммуникаций и онлайн-торговли.

Каких работников больше всего ищут работодатели

В 2026 году наибольшее количество вакансий от работодателей приходится на рабочие специальности в категории Другое, где опубликовано 8 948 объявлений.

Также среди наиболее востребованных позиций:

продавец – 8566 вакансий (на 4,3% больше, чем в 2022 году);

водитель – 7069 вакансий (+30%);

служба в Силах обороны – 6446 вакансий;

грузчик – 4050 вакансий (+276%).

В довоенном январе 2022 года наибольшее количество предложений также было для продавцов (8 216 объявлений) и водителей (5 442). В перечень популярных вакансий входили работа для студентов в категории "Начало карьеры" (3 215 предложений), вакансии в сфере клининга и домашнего персонала (2 080), а также работа таксистов (2 054).

Как изменился рынок труда

За четыре года структура рынка труда претерпела определенные изменения. Профессии в строительной сфере, в частности, фасадщики и каменщики по-прежнему остаются среди самых высокооплачиваемых.

В то же время, в 2026 году к этому перечню добавилась новая категория — служба в Силах обороны, которая теперь входит в число хорошо оплачиваемых вакансий.

Поменялись и приоритеты кандидатов. Если в 2022 году популярностью пользовались преимущественно рабочие специальности, сейчас поисковики чаще выбирают вакансии с возможностью удаленной работы или гибкого графика.

Вместе с тем спрос работодателей остается относительно стабильным: больше всего вакансий и дальше приходится на сферы розничной торговли и логистики, где стабильно нужны продавцы и водители. В то же время, к перечню наиболее массовых вакансий добавились грузчики и служба в Силах обороны.

Напомним, в Украине готовят программу, которая обеспечит украинцам в возрасте старше 50 лет равенство в вопросах трудоустройства и профподготовки. Тестировать ее будут уже в этом году.