Работодатель больше не руководит: как война изменила рынок труда, и кто получает больше всего
Средняя зарплата за годы полномасштабной войны выросла почти на 94%. Количество вакансий выросло на 13%, а вот число желающих работать сократилось на 3,5%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику OLX Работа.
Самые оплачиваемые профессии в 2026 году: как изменился рынок труда по сравнению с 2022 годом
В 2026 году структура наиболее высокооплачиваемых профессий в Украине отчасти изменилась, хотя некоторые специальности остаются в лидерах еще с довоенного периода.
В пятерку вакансий с высокими медианными зарплатами вошли:
- Брокер в сфере недвижимости – 112,5 тыс. грн, что на 72% больше по сравнению с январем 2022 года.
- Служба в Силах обороны – медиа зарплата 70,6 тыс. грн.
- Фасадник – 65 тыс. грн (+86%).
- Штукатур – 62,8 тыс. грн (+128%).
- Каменщик – 55 тыс. грн (+57%).
Для сравнения, в январе 2022 года список самых оплачиваемых вакансий выглядел несколько иначе. Высокую медианную зарплату также получали брокеры по недвижимости – 65,5 тыс. грн. В ТОП входили каменщики и фасадщики (по 35 тыс. грн), вакансии работы за границей, в том числе упаковщики (35 тыс. грн), а также дальнобойщики с зарплатой около 31,5 тыс. грн.
Какие вакансии чаще всего выбирают поисковики
В 2026 году наибольшее количество отзывов от кандидатов получают вакансии, связанные с онлайн-коммуникациями и цифровыми сервисами. Самыми популярными среди соискателей стали:
- копирайтер
- SMM-менеджер
- контент-менеджер
- оператор чата
- менеджер по работе с клиентами
- менеджер интернет-магазина
Еще в январе 2022 года ситуация была другой. Больше всего отзывов получали вакансии оператора чата, плиточника, разнорабочего, промоутера и упаковщика.
Таким образом, интерес кандидатов за несколько лет заметно сместился в сторону вакансий, предусматривающих дистанционную работу или более гибкий график – прежде всего, в сферах коммуникаций и онлайн-торговли.
Каких работников больше всего ищут работодатели
В 2026 году наибольшее количество вакансий от работодателей приходится на рабочие специальности в категории Другое, где опубликовано 8 948 объявлений.
Также среди наиболее востребованных позиций:
- продавец – 8566 вакансий (на 4,3% больше, чем в 2022 году);
- водитель – 7069 вакансий (+30%);
- служба в Силах обороны – 6446 вакансий;
- грузчик – 4050 вакансий (+276%).
В довоенном январе 2022 года наибольшее количество предложений также было для продавцов (8 216 объявлений) и водителей (5 442). В перечень популярных вакансий входили работа для студентов в категории "Начало карьеры" (3 215 предложений), вакансии в сфере клининга и домашнего персонала (2 080), а также работа таксистов (2 054).
Как изменился рынок труда
За четыре года структура рынка труда претерпела определенные изменения. Профессии в строительной сфере, в частности, фасадщики и каменщики по-прежнему остаются среди самых высокооплачиваемых.
В то же время, в 2026 году к этому перечню добавилась новая категория — служба в Силах обороны, которая теперь входит в число хорошо оплачиваемых вакансий.
Поменялись и приоритеты кандидатов. Если в 2022 году популярностью пользовались преимущественно рабочие специальности, сейчас поисковики чаще выбирают вакансии с возможностью удаленной работы или гибкого графика.
Вместе с тем спрос работодателей остается относительно стабильным: больше всего вакансий и дальше приходится на сферы розничной торговли и логистики, где стабильно нужны продавцы и водители. В то же время, к перечню наиболее массовых вакансий добавились грузчики и служба в Силах обороны.
Напомним, в Украине готовят программу, которая обеспечит украинцам в возрасте старше 50 лет равенство в вопросах трудоустройства и профподготовки. Тестировать ее будут уже в этом году.