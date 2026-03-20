Рынок труда Украины: где больше всего вакансий и самое быстрое трудоустройство

В январе-феврале 2026 года работодатели предложили более 111 тысяч вакансий

За январь-февраль 2026 года украинские работодатели предложили 111 214 вакансий через Службу занятости. Больше всего предложений зафиксировано на Львовщине, а по количеству фактически трудоустроенных лиц лидирует Днепропетровская область.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

Предложения работы

Больше всего предложений было на Львовщине – почти 16 тысяч, в Днепропетровской области – 7 тысяч, на Киевщине и в столице – по 6 тысяч.

В течение двух месяцев специалистам удалось укомплектовать 38,5 тысячи вакансий. Средний показатель закрытия позиций по Украине составляет 35%. Высокую эффективность демонстрирует Донецкий областной центр занятости, где уровень укомплектования составляет 68,5%. Также результаты свыше 50% показали Винницкий, Закарпатский и Ивано-Франковский центры.

Средняя продолжительность поиска на свободную должность в стране составляет 17 дней. Быстрее всего вакансии закрываются в Донецкой области — в среднем за 5 дней.

Региональные лидеры

Хотя процент закрытия вакансий и фактическое количество трудоустроенных лиц являются разными показателями, лидеры по количеству нашедших работу людей распределились следующим образом. Первое место занимает Днепропетровская область, где работу получили 4 тысяч клиентов Службы занятости. Второе место занимает Львовская область с показателем более 3 тысяч человек, а третье — Ивано-Франковская область, где трудоустроено 2,7 тысячи граждан.

Самые популярные профессии по количеству запросов:

  • водитель автотранспортных средств - 4,5 тысячи вакансий;
  • продавец продовольственных товаров - 4,1 тысячи вакансий;
  • подсобный рабочий - 3,5 тысячи вакансий.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с опасным парадоксом: несмотря на снижение уровня безработицы до 10–11%, количество официально трудоустроенных граждан, работа которых наполняет госбюджет через налоги, сократилась на 1,3 млн по сравнению с 2021 годом.

Татьяна Ковальчук