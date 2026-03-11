Рынок труда Украины потерял 1,3 млн налогоплательщиков

Украина столкнулась с опасным парадоксом: несмотря на снижение уровня безработицы до 10–11%, количество официально трудоустроенных граждан, работа которых наполняет госбюджет через налоги, сократилась на 1,3 млн по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные KSE Institute.

Парадокс безработицы

После пиковых 20,6% в 2022 году уровень безработицы в 2025 демонстрирует снижение до 10-11%. Однако это не решает проблему работодателей.

Основная проблема – потребности работодателей не совпадают с компетенциями или местожительством кандидатов.

"Ситуацию улучшила бы комплексная переподготовка и трудоустройство ветеранов и представителей уязвимых категорий. Лишь 21,8% ветеранов, подавших заявки в Государственную службу занятости, трудоустроились в 2025 году", - подчеркивают эксперты.

Демографическое давление эмиграции

Кроме того, надежды на скорейшее пополнение рынка труда за счет возвращения беженцев остаются низкими.

По состоянию на 2025 год за границей находятся около 5,9 млн украинцев, 90% из которых – в странах ЕС. Большинство беженцев (75%) – это женщины и дети. Такая тенденция не просто текущий дефицит кадров, а угроза экономике десятилетия вперед.

В то же время массовое перемещение граждан внутри страны требует оперативного пересмотра распределения бюджетных средств.

Регионы, принимающие большое количество людей, нуждаются в постоянном обновлении сумм на социальную поддержку, что ставит вопрос о коренном изменении механизмов финансирования местных общин.

Напомним, в Украине готовят программу, которая обеспечит украинцам в возрасте старше 50 лет равенство в вопросах трудоустройства и профподготовки. Тестировать ее будут уже в этом году.