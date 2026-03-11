Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок праці України втратив 1,3 млн платників податків

робота
В Україні виник небезпечний дефіцит кадрів при наявному безробітті / Depositphotos

Україна стикнулася з небезпечним парадоксом: попри зниження рівня безробіття до 10–11%, кількість офіційно працевлаштованих громадян, чия робота наповнює держбюджет через податки, скоротилася на 1,3 млн порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані KSE Institute.

Парадокс безробіття

Після пікових 20,6% у 2022 році рівень безробіття у 2025-му демонструє зниження до 10-11%. Проте це не вирішує проблему роботодавців.

Основна проблема – потреби роботодавців не співпадають з  компетенціями або місцем проживання кандидатів.

"Ситуацію покращила б комплексна перепідготовка та працевлаштування ветеранів і представників вразливих категорій. Лише 21,8% ветеранів, що подали заявки до Державної служби зайнятості, працевлаштувались у 2025 році", - наголошують експерти.

Демографічний тиск еміграції

Крім того, надії на швидке поповнення ринку праці за рахунок повернення біженців залишаються низькими.

Станом на 2025 рік за кордоном перебувають близько 5,9 млн українців, 90% з яких — у країнах ЄС.  Більшість біженців ( 75%) — це жінки та діти. Така тенденція не просто поточний дефіцит кадрів, а загроза економіці на десятиліття вперед.

Водночас масове переміщення громадян всередині країни (ВПО) вимагає оперативного перегляду розподілу бюджетних коштів.

Регіони, що приймають велику кількість людей, потребують постійного оновлення сум на соціальну підтримку, що ставить питання про докорінну зміну механізмів фінансування місцевих громад.

Нагадаємо, в Україні готують програму, яка забезпечить українцям у віці старшому за 50 років рівність у питаннях працевлаштування та профпідготовки. Тестуватимуть її вже цьогоріч.

Автор:
Тетяна Бесараб