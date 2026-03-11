Ринок праці України втратив 1,3 млн платників податків

Україна стикнулася з небезпечним парадоксом: попри зниження рівня безробіття до 10–11%, кількість офіційно працевлаштованих громадян, чия робота наповнює держбюджет через податки, скоротилася на 1,3 млн порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані KSE Institute.

Парадокс безробіття

Після пікових 20,6% у 2022 році рівень безробіття у 2025-му демонструє зниження до 10-11%. Проте це не вирішує проблему роботодавців.

Основна проблема – потреби роботодавців не співпадають з компетенціями або місцем проживання кандидатів.

"Ситуацію покращила б комплексна перепідготовка та працевлаштування ветеранів і представників вразливих категорій. Лише 21,8% ветеранів, що подали заявки до Державної служби зайнятості, працевлаштувались у 2025 році", - наголошують експерти.

Демографічний тиск еміграції

Крім того, надії на швидке поповнення ринку праці за рахунок повернення біженців залишаються низькими.

Станом на 2025 рік за кордоном перебувають близько 5,9 млн українців, 90% з яких — у країнах ЄС. Більшість біженців ( 75%) — це жінки та діти. Така тенденція не просто поточний дефіцит кадрів, а загроза економіці на десятиліття вперед.

Водночас масове переміщення громадян всередині країни (ВПО) вимагає оперативного перегляду розподілу бюджетних коштів.

Регіони, що приймають велику кількість людей, потребують постійного оновлення сум на соціальну підтримку, що ставить питання про докорінну зміну механізмів фінансування місцевих громад.

Нагадаємо, в Україні готують програму, яка забезпечить українцям у віці старшому за 50 років рівність у питаннях працевлаштування та профпідготовки. Тестуватимуть її вже цьогоріч.