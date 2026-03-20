Ринок праці України: де найбільше вакансій і найшвидше працевлаштування

За січень-лютий 2026 року українські роботодавці запропонували 111 214 вакансій через Службу зайнятості. Найбільше пропозицій роботи зафіксовано на Львівщині, а за кількістю фактично працевлаштованих осіб лідирує Дніпропетровська область.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Пропозиції роботи

Найбільше пропозицій роботи було на Львівщині – майже 16 тисяч, у Дніпропетровській області – 7 тисяч, на Київщині та у столиці – по 6 тисяч.

Протягом двох місяців фахівцям вдалося укомплектувати 38,5 тисяч вакансій. Середній показник закриття позицій по Україні становить 35%. Найвищу ефективність демонструє Донецький обласний центр зайнятості, де рівень укомплектування складає 68,5%. Також результати вище 50% показали Вінницький, Закарпатський та Івано-Франківський центри.

Середня тривалість пошуку працівника на вільну посаду в країні становить 17 днів. Найшвидше вакансії закриваються на Донеччині — у середньому за 5 днів.

Регіональні лідери

Хоча відсоток закриття вакансій і фактична кількість працевлаштованих осіб є різними показниками, лідери за кількістю людей, що знайшли роботу, розподілилися наступним чином. Перше місце посідає Дніпропетровська область, де роботу отримали 4 тисячі клієнтів Служби зайнятості. Друге місце тримає Львівська область із показником понад 3 тисячі осіб, а третє — Івано-Франківська область, де працевлаштовано 2,7 тисяч громадян.

Найпопулярніші професії за кількістю запитів:

водій автотранспортних засобів — 4,5 тисяч вакансій;

продавець продовольчих товарів — 4,1 тисяч вакансій;

підсобний робітник — 3,5 тисяч вакансій.

Раніше повідомлялося, що Україна стикнулася з небезпечним парадоксом: попри зниження рівня безробіття до 10–11%, кількість офіційно працевлаштованих громадян, чия робота наповнює держбюджет через податки, скоротилася на 1,3 млн порівняно з 2021 роком.