Подорожчання добрив через зупинку руху в Ормузькій протоці загрожує продовольчій безпеці

Зупинка руху через Ормузьку протоку призвела до різкого подорожчання азотних добрив. З огляду на стратегічну важливість цього шляху для світової торгівлі, ринок побоюється скорочення виробництва продовольства через брак доступних ресурсів для аграріїв.

За даними трейдерів, ціна на карбамід за короткий термін зросла на третину, досягнувши позначки $584,50/т. Це на 52% вище за торішній рівень та на $114 перевищує базову ціну, що фіксувалася до початку повномасштабного конфлікту.

За 11 днів ціна зросла на 29% (з $452–470 /т), а в річному вимірі здорожчання склало понад 50%, що суттєво перевищує довоєнні базисні рівні.

На ринку США ціни на баржі з карбамідом у районі Нового Орлеана піднялися до $520–550 за тонну, тоді як раніше торгувалися в межах $470–500/т.

Ціни на діамонійфосфат (DAP) зросли приблизно з $625 до $645-660/т лише за тиждень, що відображає швидке посилення напруження на світовому ринку фосфорних добрив.

Ринок реагує на перебої з поставками з Близького Сходу, який є одним із ключових центрів виробництва азотних добрив.

Декілька великих міжнародних страховиків призупинили страхування морських перевезень у регіоні, що ускладнило транспортування не лише нафти, а й добрив. Іран забезпечує приблизно 10–12% світового експорту карбаміду, і значна частина цих поставок нині опинилася під загрозою.

Водночас один із найбільших у світі азотних комплексів у Рас-Лаффані оголосив форс-мажор після зупинки виробництва на початку березня.

Вартість добрив в Україні

Варто зазначити, що в Україні також зафіксовано зростання цін на карбамід. Станом на 11 березня імпортний товар здорожчав на 10,1 тис. грн порівняно з минулим тижнем.

Поточна ціна становить 40–42 тис. грн/т на умовах FCA-порт. Попит на добриво зберігається з боку аграріїв, трейдерів та виробників карбамідо-аміачної суміші (КАС).

Через зростання цін змінилося співвідношення вартості добрив та сільгосппродукції. Порівняно з минулим роком, покупцям необхідно витратити на 56% більше кукурудзи або на 57% більше пшениці для придбання однієї тонни карбаміду. Такий рівень цін є найвищим з 2022 року.

Раніше повідомлялося, що війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.