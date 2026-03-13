Удорожание удобрений из-за остановки движения в Ормузском проливе чревато продовольственной безопасностью

Остановка движения через Ормузский пролив привела к резкому удорожанию азотных удобрений. Учитывая стратегическую важность этого пути для мировой торговли, рынок опасается сокращения производства продовольствия из-за отсутствия доступных ресурсов для аграриев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

По данным трейдеров, цена на карбамид за короткий срок выросла на треть, достигнув отметки в $584,50/т. Это на 52% выше прошлогоднего уровня и на $114 превышает базовую цену, фиксировавшуюся до начала полномасштабного конфликта.

За 11 дней цена выросла на 29% (с $452–470/т), а в годовом измерении подорожание составило более 50%, что существенно превышает довоенные базисные уровни.

На рынке США цены на баржи с карбамидом в районе Нового Орлеана поднялись до $520–550 за тонну, в то время как раньше торговались в пределах $470–500/т.

Цены на диаммонийфосфат (DAP) выросли примерно с $625 до $645-660/т всего за неделю, что отражает быстрое усиление напряжения на мировом рынке фосфорных удобрений.

Рынок реагирует на перебои с поставками Ближнего Востока, который является одним из ключевых центров производства азотных удобрений.

Несколько крупных международных страховщиков приостановили страхование морских перевозок в регионе, что затруднило транспортировку не только нефти, но и удобрений. Иран обеспечивает примерно 10–12% мирового экспорта карбамида, и значительная часть этих поставок сейчас оказалась под угрозой.

В то же время, один из крупнейших в мире азотных комплексов в Рас-Лаффане объявил форс-мажор после остановки производства в начале марта.

Стоимость удобрений в Украине

Следует отметить, что в Украине также зафиксирован рост цен на карбамид. По состоянию на 11 марта импортный товар подорожал на 10,1 тыс. грн. по сравнению с прошлой неделей.

Текущая цена составляет 40–42 тыс. грн/т на условиях FCA-порта. Спрос на удобрение сохраняется со стороны аграриев, трейдеров и изготовителей карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

Из-за роста цен изменилось соотношение стоимости удобрений и сельхозпродукции. По сравнению с прошлым годом покупателям необходимо потратить на 56% больше кукурузы или на 57% больше пшеницы для приобретения одной тонны карбамида. Такой уровень цен самый высокий с 2022 года.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и экспортный фрахт. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.