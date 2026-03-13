Запланована подія 2

Подорожание удобрений: стоимость карбамида в Украине выросла более чем на 10 тыс. грн за неделю

карбамид, удобрение, растение
В Украине подорожал карбамид / Freepik

В Украине зафиксирован рост цен на карбамид. По состоянию на 11 марта импортный товар подорожал на 10,1 тыс. грн по сравнению с прошлой неделей. Текущая цена составляет 40–42 тыс. грн/т на условиях FCA-порта. Спрос на удобрение сохраняется со стороны аграриев, трейдеров и изготовителей карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

Как пишет Delo . , об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины .

Внутренние и внешние причины

На внутреннем рынке наблюдается ограниченное предложение. Черкасский завод "Азот", единственный производитель карбамида в стране за последние четыре года, в 2025 году сократил объемы выпуска на 42%, что составило 232 тыс. т. Большинство этой продукции было произведено в первом полугодии, поэтому запасы на складах минимальны. В настоящее время холдинг OSTCHEM, входящий в группу компаний Group DF подсанкционного предпринимателя Дмитрия Фирташа, не выставляет карбамид на продажу.

Ситуация усугубляется из-за зависимости от импорта. Война на Ближнем Востоке нарушила логистику из стран Персидского залива, являющихся крупнейшими экспортерами мира. Кроме того, завод в Азербайджане не работает уже месяц, а изготовители из Северной Африки реализовали все объемы до конца марта.

Последствия для аграриев

Из-за роста цен изменилось соотношение стоимости удобрений и сельхозпродукции. По сравнению с прошлым годом покупателям необходимо потратить на 56% больше кукурузы или на 57% больше пшеницы для приобретения одной тонны карбамида. Такой уровень цен самый высокий с 2022 года.

Прогноз ситуации

Эксперты ожидают дальнейшего повышения цен под влиянием следующих факторов:

  • высокая стоимость энергоносителей (природного газа);
  • девальвация национальной валюты;
  • активный спрос перед началом работ в поле.

По мнению аналитиков, по снижению цен возможно только в случае уменьшения ажиотажного спроса, однако возврат к уровням февраля текущего года не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что война на Ближнем Востоке приводит к росту производственных затрат украинских аграриев: дорожают топливо, азотные удобрения и фрахт для экспорта. Это уменьшает прибыльность выращивания культур, а блокада Ормузского пролива ограничивает спрос на украинское зерно на внешних рынках.

Автор:
Татьяна Ковальчук