Подорожчання добрив: вартість карбаміду в Україні зросла на понад 10 тис. грн за тиждень

В Україні зафіксовано зростання цін на карбамід. Станом на 11 березня імпортний товар здорожчав на 10,1 тис. грн порівняно з минулим тижнем. Поточна ціна становить 40–42 тис. грн/т на умовах FCA-порт. Попит на добриво зберігається з боку аграріїв, трейдерів та виробників карбамідо-аміачної суміші (КАС).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Електронна зернова біржа України.

Внутрішні та зовнішні причини

На внутрішньому ринку спостерігається обмежена пропозиція. Черкаський завод "Азот", єдиний виробник карбаміду в країні за останні чотири роки, у 2025 році скоротив обсяги випуску на 42%, що склало 232 тис. т. Більшість цієї продукції була виготовлена у першому півріччі, тому запаси на складах мінімальні. Наразі холдинг OSTCHEM, що входить до групи компаній Group DF підсанкційного підприємця Дмитра Фірташа, не виставляє карбамід на продаж.

Ситуація погіршується через залежність від імпорту. Війна на Близькому Сході порушила логістику з країн Перської затоки, які є найбільшими експортерами світу. Крім того, завод в Азербайджані не працює вже місяць, а виробники з Північної Африки реалізували всі обсяги до кінця березня.

Наслідки для аграріїв

Через зростання цін змінилося співвідношення вартості добрив та сільгосппродукції. Порівняно з минулим роком, покупцям необхідно витратити на 56% більше кукурудзи або на 57% більше пшениці для придбання однієї тонни карбаміду. Такий рівень цін є найвищим з 2022 року.

Прогноз ситуації

Експерти очікують подальшого підвищення цін під впливом таких факторів:

висока вартість енергоносіїв (природного газу);

девальвація національної валюти;

активний попит перед початком робіт у полі.

На думку аналітиків, зниження цін можливе лише у разі зменшення ажіотажного попиту, проте повернення до рівнів лютого поточного року не прогнозується.

Раніше повідомлялося, що війна на Близькому Сході призводить до зростання виробничих витрат українських аграріїв: дорожчають паливо, азотні добрива та фрахт для експорту. Це вже зменшує прибутковість вирощування культур, а блокада Ормузької протоки обмежує попит на українське зерно на зовнішніх ринках.