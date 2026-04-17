Собівартість агропродукції в Україні може зрости до 20% через паливну кризу

Аграрні роботи із використанням дизельного пального в Україні / Depositphotos

Світова паливна криза може підвищити собівартість української агропродукції на 5–10%, а за негативного сценарію — до 20%. Найбільше на витрати аграріїв впливають ціни на дизель та газ.

Такий прогноз озвучив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Олег Хоменко під час дискусії про вплив паливної кризи на економіку.

За його словами, агросектор є одним із найбільш енергоємних: практично всі польові роботи залежать від дизельного пального, тоді як природний газ використовується для сушіння зерна та є ключовим компонентом у виробництві добрив. У структурі їхньої собівартості частка газу може сягати до 90%.

На цьому тлі навіть помірне зростання цін на енергоресурси безпосередньо впливає на витрати фермерів. За базового сценарію собівартість агропродукції може зрости на 5–10%, тоді як за негативного — до 20%.

Нагадаємо, зростання витрат аграріїв уже посилюється через глобальні перебої на ринку добрив. Зокрема, після зупинки руху через Ормузьку протоку ціни на азотні добрива різко зросли: лише за короткий період карбамід подорожчав на понад 50% у річному вимірі, що створює ризики для виробництва продовольства.

Крім того, подорожчання пального вже починає впливати на кінцеві ціни. У другій половині року продукти харчування в Україні можуть зрости в ціні ще на 8–10%, оскільки витрати на енергоресурси закладаються у собівартість агропродукції

Автор:
Лариса Крупко