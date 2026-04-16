Цены на продукты питания вырастут из-за подорожания горючего: когда и на сколько

Из-за роста цен на горючее во второй половине года продукты питания в Украине могут подорожать примерно на 10%.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал в интервью "Укринформ".

Он напомнил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке отразилось на рынке горючего в Украине, а цены на АЗС продолжают расти. Нардеп отметил, что аграрии заранее закупили горючее для посевной кампании.

"Сейчас мы видим постепенный рост цен на дизель. Он не резкий - это волнообразный процесс: подъем, небольшое снижение, снова подъем. Но общая тенденция очевидна - цены будут расти. Это, конечно, повлияет и на себестоимость продукции - как импортной, так и украинской", - отметил Гайду.

Он прогнозирует, что из-за подорожания горючего продукты питания подорожают еще на 8-10%.

"До середины года мы не ожидаем резкого роста. Именно из-за того, что топливо закупили раньше. Но уже во второй половине года, когда начнут покупать новые партии, цены могут пойти вверх. По нашим оценкам, подорожание будет, но умеренное - ориентировочно в пределах 8-10%", - рассказал Гайду.

Он добавил, что, несмотря на это, риск дефицита продуктов в Украине нет, а агросектор адаптировался к условиям войны.

Отдельно он отметил, что подорожание хлеба будет происходить постепенно из-за роста расходов на топливо, логистику и средства производства, однако без резких скачков.

Отметим, в Украине рассматривается возможность введения сниженной ставки НДС на основные пищевые продукты на уровне до 14%. Цель мероприятия - сдержать стремительный рост цен, спровоцированный подорожанием горючего и ростом себестоимости производства.