Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на продукты питания вырастут из-за подорожания горючего: когда и на сколько

супермаркет
Продукты в Украине могут подорожать ориентировочно на 10% / Depositphotos

Из-за роста цен на горючее во второй половине года продукты питания в Украине могут подорожать примерно на 10%.

Как пишет Delo.ua, об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал в интервью "Укринформ".

Он напомнил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке отразилось на рынке горючего в Украине, а цены на АЗС продолжают расти. Нардеп отметил, что аграрии заранее закупили горючее для посевной кампании.

"Сейчас мы видим постепенный рост цен на дизель. Он не резкий - это волнообразный процесс: подъем, небольшое снижение, снова подъем. Но общая тенденция очевидна - цены будут расти. Это, конечно, повлияет и на себестоимость продукции - как импортной, так и украинской", - отметил Гайду.

Он прогнозирует, что из-за подорожания горючего продукты питания подорожают еще на 8-10%.  

"До середины года мы не ожидаем резкого роста. Именно из-за того, что топливо закупили раньше. Но уже во второй половине года, когда начнут покупать новые партии, цены могут пойти вверх. По нашим оценкам, подорожание будет, но умеренное - ориентировочно в пределах 8-10%", - рассказал Гайду.

Он добавил, что, несмотря на это, риск дефицита продуктов   в Украине нет, а агросектор адаптировался к условиям войны.

Отдельно он отметил, что подорожание хлеба будет происходить постепенно из-за роста расходов на топливо, логистику и средства производства, однако без резких скачков.

Отметим, в Украине рассматривается возможность введения сниженной ставки НДС на основные пищевые продукты на уровне до 14%. Цель мероприятия - сдержать стремительный рост цен, спровоцированный подорожанием горючего и ростом себестоимости производства.

Автор:
Светлана Манько