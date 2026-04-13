Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НДС на продукты могут снизить до 14% из-за подорожания горючего — нардеп

Продукты
НДС на продукты могут снизить до 14% из-за подорожания топлива / Unsplash

В Украине рассматривается возможность введения сниженной ставки НДС на основные пищевые продукты на уровне до 14%. Цель мероприятия — сдержать стремительный рост цен, спровоцированный подорожанием горючего и ростом себестоимости производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий заместителя главы аграрного комитета ВРУ Степана Чернявского для AgroPolit.com.

Главным триггером инициативы стало обострение американо-иранского конфликта и блокирование Ормузского пролива, что привело к скачку цен на топливо.

Какие продукты могут подешеветь

Депутат предлагает применить европейскую модель поддержки, где пониженные ставки НДС (часто на уровне 5–7%) помогают населению в периоды высокой инфляции. В Украине предлагается установить ставку от 0 до 14% на следующие категории:

  • Овощи "борщового набора" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук);
  • Молочная продукция и молоко;
  • хлеб и хлебобулочные изделия;
  • Яйца и подсолнечное масло.

"Эти продукты составляют основную часть потребительской корзины украинцев, поэтому расходы на них больше давят на семейные бюджеты", - подчеркнул Чернявский.

По мнению нардепа, такой шаг позволит выровнять условия для производителей и оградить уязвимые слои населения от последствий энергетического кризиса.

Напомним, оптовый рынок дизеля демонстрирует высокую волатильность. Несмотря на то, что ресурсов на апрель достаточно , события на Ближнем Востоке продолжают давить на мировые котировки нефти, что заставляет украинский рынок готовиться к дальнейшим колебаниям цен.

Автор:
Максим Кольц