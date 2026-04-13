НДС на продукты могут снизить до 14% из-за подорожания горючего — нардеп
В Украине рассматривается возможность введения сниженной ставки НДС на основные пищевые продукты на уровне до 14%. Цель мероприятия — сдержать стремительный рост цен, спровоцированный подорожанием горючего и ростом себестоимости производства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий заместителя главы аграрного комитета ВРУ Степана Чернявского для AgroPolit.com.
Главным триггером инициативы стало обострение американо-иранского конфликта и блокирование Ормузского пролива, что привело к скачку цен на топливо.
Какие продукты могут подешеветь
Депутат предлагает применить европейскую модель поддержки, где пониженные ставки НДС (часто на уровне 5–7%) помогают населению в периоды высокой инфляции. В Украине предлагается установить ставку от 0 до 14% на следующие категории:
- Овощи "борщового набора" (картофель, капуста, морковь, свекла, лук);
- Молочная продукция и молоко;
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- Яйца и подсолнечное масло.
"Эти продукты составляют основную часть потребительской корзины украинцев, поэтому расходы на них больше давят на семейные бюджеты", - подчеркнул Чернявский.
По мнению нардепа, такой шаг позволит выровнять условия для производителей и оградить уязвимые слои населения от последствий энергетического кризиса.
Напомним, оптовый рынок дизеля демонстрирует высокую волатильность. Несмотря на то, что ресурсов на апрель достаточно , события на Ближнем Востоке продолжают давить на мировые котировки нефти, что заставляет украинский рынок готовиться к дальнейшим колебаниям цен.