Топливные качели: что ждет рынок дизеля из-за событий на Ближнем Востоке

Оптовый рынок дизельного горючего демонстрирует высокую волатильность. Цены изменяются под влиянием мировых котировок. При этом в Украине ресурсов на апрель достаточно. Однако последние события на Ближнем Востоке не оставляют сомнений, что "дальше будет еще веселее".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Enkorr.

Динамика котировок и цен

8 апреля новости о двухнедельном перемирии на Ближнем Востоке привели к падению европейских котировок на 253 $/т, что эквивалентно 11 грн/л. На следующий день рынок частично восстановился, но цены оставались ниже на 137$/т (около 6 грн/л).

По данным Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость дизеля за неделю снизилась на 4,34 грн/л и составила 88,52 грн/л. На юге страны цены опускались до 84 грн./л. Низкую стоимость предлагали компании "Кворум-Нефть", УНТК, "ДМЛ Трейд" и "Мартин Трейд".

Таможенная стоимость и импорт

Входная цена горючего по 3–5-дневным котировкам составляла 87,70–92,10 грн/л. 8 апреля морские партии растаможивались по следующим показателям:

Турция - 1401 $/т (около 76,55 грн/л);

Констанца (Румыния) - 1785-1850 $/т (93,30-96,10 грн/л).

9 апреля дизель из Турции оформляли по 1519 $/т (81,70 грн/л), из Румынии – по 1707 $/т (89,90 грн/л), а из Hellenic Petroleum – по 1700 $/т (89,59 грн/л). Трейдеры используют гибкие механизмы ценообразования, включая хеджирование и привязку к бирже ICE.

"Речь идет о хеджировании, а также возможности формирования цены с привязкой к ICE — в зависимости от договоренностей с поставщиком... Это может дать существенную экономию или, наоборот, дополнительные потери", — сообщили в одной из топливных компаний.

В настоящее время импортеры замещают греческий ресурс горючим из Румынии и Турции. Также возобновились поставки из Грузии (ожидается 4–5 партий в апреле) и Турции, которые приостанавливались зимой из-за низкой морозостойкости.

Компания Orle Lietuva анонсировала снижение цены на 133 $/м³ (133 л), что привело к снижению ценников в украинских компаниях до 83,50–83,85 грн/л.

"Таможенная стоимость не показывает окончательную стоимость ввезенного горючего, поскольку является лишь базой для начисления таможенных платежей и отражает задекларированную стоимость товара на этапе импорта. В то же время она дает ориентировочное представление о ценовых диапазонах входящего на рынок ресурса", — объясняют специалисты.

Профицит и ситуация в регионах

На рынок давит излишек ресурса. Основатель компании "Мартин Трейд" Владимир Порайко отметил: "Ключевой вопрос сейчас — потребление. Снижение покупательной способности из-за двукратного удорожания дизеля сузило внутренний спрос. 580 тыс. т импорта в марте образовали переходные объемы. Они плюс поставки апреля... существенно перелили рынок".

На западе Украины ситуация более стабильная. 10 апреля средняя стоимость дизельного горючего выросла на 0,25 грн/л до 87,10 грн/л. В Волынской области цены составили 85,50-87,34 грн/л. На Львовщине горючее продавали по 85,50–86,60 грн/л. Ресурс предлагали "Укрнефть", ЗТЭК, ОККО, "Нексен Ойл", "Энергия Трейд", "Укройлпродукт".

Как отмечают аналитики, рынок дизеля остается под давлением высокой волатильности внешних котировок и избытка ресурса, сформированного мартовским импортом и апрельскими поставками. Эти факторы продолжат оказывать давление на рынок, но вряд ли смогут противостоять новому подъему внешнего рынка. На сегодняшний день это очень вероятный сценарий из-за полной блокировки Ормузского пролива.

Заметим, на фоне низкого спроса и насыщенности топливного рынка ресурсом, цены на украинских АЗС стабилизировались. Станет ли эта остановка длительной или это лишь короткая пауза перед новым витком удорожания из-за событий на Ближнем Востоке.