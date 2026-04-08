АМКУ не выявил сговора на рынке горючего, несмотря на рост цен

Глава Антимонопольного комитета заверил, что рост цен вызван повышением закупочной стоимости горючего, сокращением предложения, ростом логистических расходов и таможенных платежей, а также колебанием курса валют.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы АМКУ Павла Кириленко во время заседания Верховной Рады.

По его словам, комитет с 9 марта осуществляет сбор и анализ информации о причинах резкого роста цен на топливо, а также проводит консультации с правительством по поводу возможных интервенций на рынок. Отдельно проходили регулярные рабочие встречи с руководителями ключевых операторов рынка.

Кириленко отметил, что никаких доказательств сговора участников рынка по повышению цен пока не зафиксировано. В то же время, все операторы сообщают о снижении объемов продаж и рентабельности, что, по их словам, создает заинтересованность в снижении цен.

Он пояснил, что на ситуацию на рынке повлияли сразу несколько факторов, в том числе рост мировых цен на нефтепродукты, усложнение логистики, колебания валютного курса и увеличение расходов на поставки и таможенные платежи. По его словам, украинские операторы закупают топливо преимущественно у тех же европейских поставщиков, что формирует схожие условия формирования цены.

Глава АМКУ также подчеркнул, что рынок нефтепродуктов в Украине нерегулируемый, а конкуренция между участниками остается высокой, что исключает возможность его монополизации. Он добавил, что в странах ЕС в подобных условиях антимонопольные органы также не открывали дела относительно ценового сговора на рынке горючего.

Напомним, еще в начале марта АМКУ начал контроль на рынке нефтепродуктов после того, как в первые дни марта 2026 г. в сетях АЗС наблюдался существенный рост цен на топливо.