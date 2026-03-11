Запланована подія 2

Почему растут цены на АЗС: Павел Кириленко рассказал о мерах АМКУ из-за подорожания бензина и дизеля

Павел Кириленко
Павел Кириленко объяснил рост цен на топливо в Украине / Скриншот видео

Председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко с трибуны Верховной Рады рассказал народным депутатам о мерах, предпринятых комитетом в связи с ростом цен на топливо. Он признал наличие объективных экономических причин роста стоимости светлых нефтепродуктов. Однако темпы и пределы повышения цен вызывают вопросы, которые сейчас являются предметом комплексного расследования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава АМКУ на своей странице в Facebook.

По его словам, стремительное удорожание горючего началось 28 февраля. И уже 2 марта Комитет направил требования к крупнейшим топливным сетям, чтобы обезопасить их от безосновательного поднятия цен и оперативно выяснить все причины и предпосылки их роста.

"Проанализировав информацию… 9 марта было начато рассмотрение дела по признакам совершения возбуждения на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов в виде антиконкурентных согласованных действий", — отметил Кириленко.

Глава АМКУ подчеркнул, что расследование требует соблюдения определенных процессуальных норм, являющихся стандартом для антимонопольных ведомств стран Европейского Союза. Это означает, что проверка не инструмент прямого регулирования цен, а направлена на выявление нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Комитет использует предусмотренный законом инструментарий для проведения объективного анализа. Конечная цель этих мероприятий - обеспечение прозрачных условий на рынке и защита украинских потребителей от безосновательного повышения цен. Ведомство продолжает контролировать ситуацию для поддержания честной конкуренции.

Напомним, чтобы ин поручил Министерству энергетики ежедневно координировать работу топливного рынка. Соответствующее решение было принято по итогам совещания, которое провела премьер-министр Юлия Свириденко с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.

Автор:
Татьяна Ковальчук