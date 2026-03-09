Запланована подія 2

Кабмин поручил Минэнерго ежедневно координировать работу топливного рынка

человек, заправка, бензин, авто
Минэнерго будет координировать работу топливного рынка / Freepik

Кабинет Министров Украины поручил Министерству энергетики ежедневно координировать работу топливного рынка. Соответствующее решение было принято по итогам совещания, которое провела премьер-министр Юлия Свириденко с ключевыми представителями рынка нефтепродуктов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Свириденко.

По словам Свириденко, текущая ситуация на топливном рынке имеет преимущественно внешние причины. Правительство рассчитывает, что как государственная Укрнефть, так и частные операторы обеспечат надлежащее наполнение рынка и стабильную доступность топлива для потребителей по всей стране.

"Укрнафта" будет играть роль ценового ориентира на рынке. Цены на горючее, по позиции правительства, должны формироваться справедливо с учетом ситуации на мировых рынках, но без внутренних спекуляций.

Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба получили задачу усилить мониторинг ценовой ситуации и реагировать на возможные спекуляции, не создавая безосновательного давления на добросовестный бизнес.

Министру энергетики Денису Шмыгалю поручено обеспечить ежедневную координацию с представителями рынка на базе Минэнерго для оперативного решения текущих вопросов.

Отдельно министр экономики Алексей Соболев вместе с Министерством финансов и Министерством энергетики прорабатывает возможные модели поддержки для потребителей, которых больше всего затронет рост цен на нефтепродукты.

Напомним, цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рынок мгновенно отреагировал на сообщения о сокращении поставок крупными производителями региона, которые вынуждены уменьшать добычу из-за быстрого заполнения нефтехранилищ и угрозы длительной остановки судоходства через Ормузский пролив.

Автор:
Татьяна Гойденко