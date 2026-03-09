Цены на топливо 9 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 9 марта 2026 (понедельник), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 72,58 грн (+27 коп.) А-95 69,02 грн (+65 коп.) А-92 66,11 грн (+31 коп.) ДТ 71,60 грн (+2,50 грн) Газ 40,69 грн (+36 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДТ Газ OKKO 73,99 70,99 73,99 41,99 UPG 71,90 68,90 71,90 40,23 WOG 73,99 70,99 73,99 41,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 69,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 72,85 41,41 AMIC 70,63 67,91 69,99 40,90 БРСМ-Нафта 66,65 69,99 39,20

Напомним, цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рынок мгновенно отреагировал на сообщения о сокращении поставок крупными производителями региона, которые вынуждены уменьшать добычу из-за быстрого заполнения нефтехранилищ и угрозы длительной остановки судоходства через Ормузский пролив.