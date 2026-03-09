- Категория
Цены на топливо 9 марта 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 9 марта 2026 (понедельник), в Украине значительно выросли средние цены на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|72,58 грн (+27 коп.)
|А-95
|69,02 грн (+65 коп.)
|А-92
|66,11 грн (+31 коп.)
|ДТ
|71,60 грн (+2,50 грн)
|Газ
|40,69 грн (+36 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|73,99
|41,99
|UPG
|71,90
|68,90
|71,90
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|73,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|69,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|72,85
|41,41
|AMIC
|70,63
|67,91
|69,99
|40,90
|БРСМ-Нафта
|66,65
|69,99
|39,20
Напомним, цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рынок мгновенно отреагировал на сообщения о сокращении поставок крупными производителями региона, которые вынуждены уменьшать добычу из-за быстрого заполнения нефтехранилищ и угрозы длительной остановки судоходства через Ормузский пролив.