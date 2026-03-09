Ціни на пальне 9 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 9 березня 2026 року (понеділок), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 72,58 грн (+27 коп.) А-95 69,02 грн (+65 коп.) А-92 66,11 грн (+31 коп.) ДП 71,60 грн (+2,50 грн) Газ 40,69 грн (+36 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 73,99 70,99 73,99 41,99 UPG 71,90 68,90 71,90 40,23 WOG 73,99 70,99 73,99 41,98 УКРНАФТА 71,99 68,99 65,99 69,99 40,99 SOCAR 73,13 69,99 72,85 41,41 AMIC 70,63 67,91 69,99 40,90 БРСМ-Нафта 66,65 69,99 39,20

Нагадаємо, ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року. Ринок миттєво відреагував на повідомлення про скорочення поставок великими виробниками регіону, які змушені зменшувати видобуток через швидке заповнення нафтосховищ та загрозу тривалої зупинки судноплавства через Ормузьку протоку.