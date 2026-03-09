- Категорія
Ціни на пальне 9 березня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 9 березня 2026 року (понеділок), в Україні значно зросли середні ціни на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|72,58 грн (+27 коп.)
|А-95
|69,02 грн (+65 коп.)
|А-92
|66,11 грн (+31 коп.)
|ДП
|71,60 грн (+2,50 грн)
|Газ
|40,69 грн (+36 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|73,99
|70,99
|73,99
|41,99
|UPG
|71,90
|68,90
|71,90
|40,23
|WOG
|73,99
|70,99
|73,99
|41,98
|УКРНАФТА
|71,99
|68,99
|65,99
|69,99
|40,99
|SOCAR
|73,13
|69,99
|72,85
|41,41
|AMIC
|70,63
|67,91
|69,99
|40,90
|БРСМ-Нафта
|66,65
|69,99
|39,20
Нагадаємо, ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року. Ринок миттєво відреагував на повідомлення про скорочення поставок великими виробниками регіону, які змушені зменшувати видобуток через швидке заповнення нафтосховищ та загрозу тривалої зупинки судноплавства через Ормузьку протоку.