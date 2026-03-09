Ціни на нафту зростають рекордними темпами через війну в Ірані: якими будуть ціни на українських АЗС

Світовий нафтовий ринок переживає найсильніший стрибок цін із часів пандемії. Через війну США та Ірану та блокаду Ормузької протоки в Україні різко дорожчає пальне. Експерти кажуть, що вже на цьому тижні ціна дизелю в Україні може наблизитись до психологічної позначки 80 грн/л.

Минулого тижня світові ціни на нафту продовжили зростати через перебої з постачанням, спричинені війною США та Ірану та блокадою Ормузької протоки. Міністерство фінансів США розглядає нетипові для ринку інструменти впливу на вартість енергоносіїв через фінансові операції на ринку ф’ючерсів. Окрім цього, американська влада почала видавати спеціальні дозволи на закупівлю російської нафти, що перебуває під санкціями та транспортується танкерами.

Станом на вечір п’ятниці, 6 березня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на квітень подорожчали на $7,28 за барель, або на 8,52% — до $92,69 за барель. Березневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $9,89, або на 12,21%, — до $90,90 за барель. За тиждень котирування Brent підвищилися на 27%, а WTI — на 35,63%, що стало найбільшим тижневим зростанням від початку пандемії COVID-19 навесні 2020 року.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі в інтерв’ю Financial Times заявив, що очікує припинення експорту всіх енергоносіїв із регіону Перської затоки протягом кількох тижнів. За його словами, це може призвести до зростання цін на нафту до $150 за барель.

Дизель та бензин в Україні дорожчають через блокаду Перської затоки

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртові ціни на дизельне пальне в Україні продовжили зростати.

Станом на вечір п’ятниці, 6 березня, порівняно з 27 лютого середня ціна дизпалива в Україні зросла на 33%, або на 17,81 грн/л — до 71,8 грн/л. Порівняно з 4 березня дизель подорожчав на 2,71 грн/л.

На світовому ринку також спостерігається зростання котирувань. Ф’ючерси на газойль (основну сировину для виробництва дизельного пального) станом на 6 березня від початку торгів зросли на $98,60/т — до $1175,10/т. Від початку тижня котирування збільшилися на 25%.

Курс гривні щодо іноземних валют також залишається нестабільним. За даними Національного банку, 6 березня долар подорожчав на 36 коп. — до 43,81 грн, а євро — на 44 коп., до 50,90 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин А-95 наприкінці тижня стабілізувалися, але протягом тижня бензин у гурті також подорожчав. Станом на вечір п’ятниці, 6 березня, порівняно з 27 лютого середня ціна бензину А-95 у гурті зросла на 16,57%, або на 8,75 грн/л — до 61,24 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні, 5 березня, збільшилися на 6,3–7,4%. У портах Північно-Західної Європи котирування зросли на $58/т — до $836–861/т, а в Середземномор’ї — на $50–52/т, до $833–868/т.

Протягом 5–6 березня більшість великих мереж АЗС утрималися від підвищення цін на бензин і дизельне пальне. Водночас регіональні оператори продовжили їх збільшувати. Державна мережа Ukrnafta, яка 4 березня підвищила ціни на пальне на 4 грн/л, того ж вечора знизила їх на 1 грн/л. Також корекцію цін у бік зменшення здійснили Oil-X (Житомирська область), Euro5 (Запорізька область) та Euro-Nafta (Івано-Франківська та Чернівецька області). Станом на вечір п’ятниці, 6 березня, порівняно з 27 лютого середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 6,24 грн/л — до 68,92 грн/л, а дизельне пальне подорожчало на 7,23 грн/л — до 69,65 грн/л.

За оцінкою засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, станом на початок тижня на АЗС зберігається потенціал зростання ціни дизельного пального до 83 грн/л у великих мережах OKKO та WOG, що може спричинити відповідне підвищення цін і в інших мережах.

Великі мережі або скоротили, або прибрали знижки, щоб мати можливість зменшити маржинальність від цін на стелах АЗС та стримати подальше зростання цін Дмитро Льоушкін Засновник групи копаній "Прайм"

За його словами, попри заяви влади та державних компаній, стримати зростання цін не вдасться через об’єктивні економічні причини.

Зі свого боку директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначає, що за умови ціни газойлю на Лондонській біржі на рівні $1150/т це відповідає ціні дизпального на кордоні України близько 70 грн/л. За такої собівартості постачання ціна дизпалива рухатиметься у бік 80 грн/л.

Водночас експерт переконаний, що цю психологічну позначку ціна не перетне та стабілізується на рівні 75–77 грн/л. При цьому він зауважує, що ціни на бензин можуть стабілізуватися.

Аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко прогнозує, що за поточних обставин ціна на дизельне пальне на АЗС продовжить зростати в межах 3–4 грн/л. Тим часом ціни на бензин можуть стабілізуватися за умови зупинки зростання бензинових котирувань у європейських портах.

Таким чином, за поточних цін на нафту цього тижня ціни на дизельне пальне в Україні можуть продовжити зростати у напрямку 80 грн/л, тоді як ціни на бензин можуть стабілізуватися.

Газ на АЗС стрімко дорожчає вслід за бензином та дизелем

За даними "Нафторинку", станом на 6 березня середня гуртова ціна LPG в Україні на умовах доставки зросла на 954 грн/т — до 65 720 грн/т. Водночас ціна на умовах самовивозу збільшилася на 2 042 грн/т — до 66 569 грн/т.

На ціни з доставкою вплинула зміна прайсу компанії "Полтава Газтрейд", яка підвищила ціни по всій країні ще на 1 000–5 000 грн/т.

На ринку самовивозу тиждень завершився скороченням пропозиції від компаній "ТД ДМС Трейд" та "Барс" (поки що невідомо, чи вийдуть вони з обсягами наступного тижня).

Водночас у четвер, 5 березня, "Газтрон Україна" підвищила ціни на пропан-бутан в Івано-Франківській та Київській областях одразу на 2 000 грн/т, а 6 березня — ще на 1 500 та 1 000 грн/т відповідно.

Як зазначають у "Нафторинку", з посиланням на компанію, прайс почав зростати ще на фоні торгів "Укрнафти", після чого ціни підвищували кілька разів, зокрема й у п’ятницю — ще на 1 500 та 1 000 грн/т відповідно. У результаті газ в обох регіонах виставили за 68 500 грн/т.

За перші чотири дні березня середньодобовий імпорт скрапленого газу знизився на 39% порівняно з лютим — до 1,08 тис. т. Падіння зафіксовано за всіма видами транспорту.

Наземний імпорт скоротився більш ніж удвічі — до 0,31 тис. т. Зокрема, автопостачання зменшилися на 42% — до 0,27 тис. т, а залізничні відвантаження обвалилися у сім разів — до мінімальних 0,03 тис. т. Постачання морськими суднами знизилися на 30% — до 0,77 тис. т.

На АЗС газ також стрімко подорожчав. Станом на вечір п’ятниці, 6 березня, порівняно з 27 лютого середня ціна автогазу зросла на 1,95 грн/л — до 40,40 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, цього тижня газ продовжить дорожчати через зростання зовнішніх котирувань та послаблення гривні. Гуртова ціна може зрости ще на 3–5 тис. грн/т — до близько 67 тис. грн/т. На АЗС автогаз цього тижня також подорожчає в середньому на 1–2 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 70,99 73,99 41,99 WOG 70,99 73,99 41,98 Socar 70,99 73,99 41,98 Motto 69,99 71,49 38,49 БРСМ-Нафта 66,99 67,99 39,49

Дані: застосунки мереж АЗС.