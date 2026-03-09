Цены на нефть растут рекордными темпами из-за войны в Иране: какими будут цены на украинских АЗС

Мировой нефтяной рынок переживает сильнейший скачок цен со времен пандемии. из-за войны США и Ирана и блокада Ормузского пролива в Украине резко дорожает горючее. Эксперты говорят, что уже на этой неделе цена дизеля в Украине может приблизиться к психологической отметке 80 грн/л.

На прошлой неделе мировые цены на нефть продолжили расти из-за перебоев со снабжением, вызванных войной США и Ирана и блокадой Ормузского пролива. Министерство финансов США рассматривает нетипичные для рынка инструменты влияния на стоимость энергоносителей из-за финансовых операций на рынке фьючерсов. Кроме этого, американские власти начали выдавать специальные разрешения на закупку находящейся под санкциями российской нефти и транспортируемой танкерами.

По состоянию на вечер пятницы, 6 марта, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на апрель подорожали на $7,28 за баррель или на 8,52% — до $92,69 за баррель. Мартовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $9,89 или на 12,21% — до $90,90 за баррель. За неделю котировки Brent повысились на 27%, а WTI — на 35,63%, что стало самым недельным ростом с начала пандемии COVID-19 весной 2020 года.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью Financial Times заявил, что ожидает прекращения экспорта всех энергоносителей из региона Персидского залива в течение нескольких недель. По его словам, это может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель.

Дизель и бензин в Украине дорожают из-за блокады Персидского залива

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовые цены на дизельное топливо в Украине продолжили расти.

По состоянию на вечер пятницы, 6 марта, по сравнению с 27 февраля, средняя цена дизтоплива в Украине выросла на 33%, или на 17,81 грн/л — до 71,8 грн/л. По сравнению с 4 марта дизель подорожал на 2,71 грн/л.

На мировом рынке также наблюдается рост котировок. Фьючерсы на газойль (основное сырье для производства дизельного горючего) на 6 марта с начала торгов выросли на $98,60/т — до $1175,10/т. С начала недели котировки увеличились на 25%.

Курс гривны по отношению к иностранным валютам также остается нестабильным. По данным Национального банка, 6 марта доллар подорожал на 36 коп. – до 43,81 грн, а евро – на 44 коп., до 50,90 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин А-95 в конце недели стабилизировались, но в течение недели бензин в опте также подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 6 марта, по сравнению с 27 февраля, средняя цена бензина А-95 в опте выросла на 16,57%, или на 8,75 грн/л — до 61,24 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах накануне, 5 марта, увеличились на 6,3-7,4%. В портах Северо-Западной Европы котировки выросли на $58/т - до $836-861/т, а в Средиземноморье - на $50-52/т, до $833-868/т.

В течение 5-6 марта большинство крупных сетей АЗС воздержались от повышения цен на бензин и дизельное топливо. В то же время, региональные операторы продолжили их увеличивать. Государственная сеть Ukrnafta, которая 4 марта повысила цены на горючее на 4 грн/л, в тот же вечер снизила их на 1 грн/л. Также коррекция цен в сторону уменьшения была осуществлена Oil-X (Житомирская область), Euro5 (Запорожская область) и Euro-Nafta (Ивано-Франковская и Черновицкая области). По состоянию на вечер пятницы, 6 марта, по сравнению с 27 февраля, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 6,24 грн/л — до 68,92 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 7,23 грн/л — до 69,65 грн/л.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , по состоянию на начало недели на АЗС сохраняется потенциал роста цены дизельного горючего до 83 грн/л в крупных сетях OKKO и WOG, что может повлечь за собой соответствующее повышение цен и в других сетях.

Большие сети либо сократили, либо убрали скидки, чтобы иметь возможность снизить маржинальность от цен на стелах АЗС и сдержать дальнейший рост цен. Дмитрий Леушкин Основатель группы копаний "Прайм"

По его словам, несмотря на заявления властей и государственных компаний, сдержать рост цен не удастся по объективным экономическим причинам.

Со своей стороны директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечает, что при цене газойля на Лондонской бирже на уровне $1150/т это соответствует цене дизтоплива на границе Украины около 70 грн/л. При такой себестоимости поставки цена дизтоплива будет двигаться в сторону 80 грн/л.

В то же время эксперт убежден, что эта психологическая отметка цена не пересечет и стабилизируется на уровне 75–77 грн/л. При этом он отмечает, что цены на бензин могут стабилизироваться.

Аналитик "Нафторинка" Александр Сиренко прогнозирует, что при текущих обстоятельствах цена на дизельное топливо на АЗС продолжит расти в пределах 3-4 грн/л. Тем временем цены на бензин могут стабилизироваться при остановке роста бензиновых котировок в европейских портах.

Таким образом, при текущих ценах на нефть на этой неделе цены на дизельное топливо в Украине могут продолжить расти в направлении 80 грн/л, в то время как цены на бензин могут стабилизироваться.

Газ на АЗС стремительно дорожает вслед за бензином и дизелем

По данным "Нафторинка", по состоянию на 6 марта средняя оптовая цена LPG в Украине на условиях доставки выросла на 954 грн/т - до 65 720 грн/т. В то же время, цена на условиях самовывоза увеличилась на 2 042 грн/т — до 66 569 грн/т.

На цены с доставкой повлияла смена прайса компании "Полтава Газтрейд", которая повысила цены по всей стране еще на 1000-5000 грн/т.

На рынке самовывоза неделя завершилась сокращением предложения от компаний "ТД ДМС Трейд" и "Барс" (пока неизвестно, выйдут ли они с объемами на следующей неделе).

В то же время, в четверг, 5 марта, "Газтрон Украина" повысила цены на пропан-бутан в Ивано-Франковской и Киевской областях сразу на 2 000 грн/т, а 6 марта — еще на 1 500 и 1 000 грн/т соответственно.

Как отмечают в "Нафторинку", со ссылкой на компанию, прайс начал расти еще на фоне торгов "Укрнафты", после чего цены повышали несколько раз, в том числе и в пятницу еще на 1 500 и 1 000 грн/т соответственно. В результате газ в обоих регионах был выставлен за 68 500 грн/т.

За первые четыре дня марта среднесуточный импорт сжиженного газа снизился на 39% по сравнению с февралем – до 1,08 тыс. т. Падение зафиксировано по всем видам транспорта.

Наземный импорт сократился более чем вдвое - до 0,31 тыс. т. В частности, автоснабжение уменьшилось на 42% - до 0,27 тыс. т, а железнодорожные отгрузки обрушились в семь раз - до минимальных 0,03 тыс. т. Поставки морскими судами снизились на 30% - до 0,7.

На АЗС газ тоже стремительно подорожал. По состоянию на вечер пятницы, 6 марта, по сравнению с 27 февраля, средняя цена автогаза выросла на 1,95 грн/л — до 40,40 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе газ продолжит дорожать из-за роста внешних котировок и ослабления гривны. Оптовая цена может вырасти еще на 3–5 тыс. грн/т — около 67 тыс. грн/т. На АЗС автогаз также подорожает в среднем на 1–2 грн/л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 70,99 73,99 41,99 WOG 70,99 73,99 41,98 Socar 70,99 73,99 41,98 Motto 69,99 71,49 38,49 БРСМ-Нефть 66,99 67,99 39,49

Данные: приложения сетей АЗС.