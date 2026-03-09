Запланована подія 2

Кабмін доручив Міненерго щодня координувати роботу паливного ринку

чоловік, заправка, бензин, авто
Міненерго координуватиме роботу паливного ринку / Freepik

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики щоденно координувати роботу паливного ринку. Відповідне рішення ухвалено за підсумками наради, яку провела прем'єр-міністерка Юлія Свириденко з ключовими представниками ринку нафтопродуктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Свириденко.

За словами Свириденко, поточна ситуація на паливному ринку має переважно зовнішні причини. Уряд розраховує, що як державна "Укрнафта", так і приватні оператори забезпечать належне наповнення ринку та стабільну доступність пального для споживачів по всій країні.

"Укрнафта" виконуватиме роль цінового орієнтира на ринку. Ціни на пальне, за позицією уряду, мають формуватися справедливо — з урахуванням ситуації на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій.

Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужба отримали завдання посилити моніторинг цінової ситуації та реагувати на можливі спекуляції, водночас не створюючи безпідставного тиску на добросовісний бізнес.

Міністру енергетики Денису Шмигалю доручено забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міненерго для оперативного вирішення поточних питань.

Окремо міністр економіки Олексій Соболев разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики опрацьовує можливі моделі підтримки для споживачів, яких найбільше торкнеться зростання цін на нафтопродукти.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли приблизно на 20% на початку торгів у понеділок, досягнувши найвищого рівня з липня 2022 року. Ринок миттєво відреагував на повідомлення про скорочення поставок великими виробниками регіону, які змушені зменшувати видобуток через швидке заповнення нафтосховищ та загрозу тривалої зупинки судноплавства через Ормузьку протоку. 

Автор:
Тетяна Гойденко