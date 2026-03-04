АМКУ проверяет резкий рост цен на топливо в Украине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал контроль на рынке светлых нефтепродуктов после того, как в первые дни марта 2026 г. в сетях АЗС наблюдался существенный рост цен на топливо.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на АМКУ .

Как сообщает Комитет, основной целью проверки является установление наличия или отсутствия признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции со стороны операторов АЗС.

В рамках мер контроля, 4 марта 2026 года АМКУ направил участникам рынка требования о предоставлении информации, необходимой для выяснения причин повышения цен. В документах установлены максимально сжатые сроки предоставления данных. После их получения Комитет проведет оперативный анализ и при выявлении нарушений будет принимать соответствующие меры.

При этом АМКУ отмечает, что цены на светлые нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, а украинский рынок полностью зависит от импорта. Колебания мировых цен оказывают прямое влияние на стоимость горючего для потребителей. Повышение цен на топливо общеевропейское явление и наблюдается не только в Украине.

Заметим, в течение 2-3 марта средняя стоимость бензина в Украине выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.

Впоследствии председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал представителей топливного рынка не использовать панические настроения для сверхприбылей .