Дефицита горючего в Украине из-за войны в Иране не ожидается

горючее
Украинский рынок горючего способен адаптироваться / Depositphotos

Украинский рынок горючего способен адаптироваться к сложным условиям и избежать дефицита даже на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время делать прогнозы по ценам пока преждевременно.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

По словам директора по развитию группы компаний UPG Дмитрия Петренко, опыт полномасштабного вторжения доказал устойчивость украинского топливного рынка к кризисным сценариям.

"Мы готовы к любым сценариям развития событий и уверены, что обеспечим украинских потребителей горючим», — отметил Петренко в комментарии.

UPG не прогнозирует недостаток ресурса благодаря собственной логистической модели. Дизельное горючее компания импортирует с нефтеперерабатывающих заводов США, бензин — из Германии, полностью контролируя транспортировку.

Сеть работает в 21 области Украины, поэтому стабильность поставок критически важна для операционной деятельности.

Петренко напомнил, что регион Персидского залива обеспечивает около 30% мировой добычи нефти, а любые перебои, в том числе возможные ограничения судоходства через Ормузский пролив, неизбежно повышают волатильность рынка.

Международные котировки уже реагируют на происходящее — растут цены на нефть и нефтепродукты, а также спреды между сырой нефтью и готовым горючим, что отражает маржу переработки и баланс спроса и предложения.

Цены на бензин растут, но паниковать не стоит

По данным мониторинга рынка, на 3 марта цены на бензин А-95 и дизельное топливо выросли на 2–3 грн за литр по сравнению с предыдущим днем.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что в течение недели цены могут дополнительно подняться еще на 2–3 грн за литр на фоне войны в Иране. В то же время, по его словам, дефицита горючего на рынке нет и в марте не ожидается.

Эксперт призвал потребителей не создавать ажиотажный спрос, поскольку оснований для паники пока нет.

Автор:
Татьяна Гойденко