Дефіциту пального в Україні через війну в Ірані не очікується

Український ринок пального здатен адаптуватися до найскладніших умов і уникнути дефіциту навіть на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас робити прогнози щодо цін поки передчасно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення "Інтерфакс-Україна".

За словами директора з розвитку групи компаній UPG Дмитра Петренка, досвід повномасштабного вторгнення довів стійкість українського паливного ринку до кризових сценаріїв.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій, і впевнені, що забезпечимо українських споживачів пальним», — зазначив Петренко у коментарі.

UPG не прогнозує нестачі ресурсу завдяки власній логістичній моделі. Дизельне пальне компанія імпортує з нафтопереробних заводів США, бензин — з Німеччини, повністю контролюючи транспортування.

Мережа працює у 21 області України, тому стабільність постачання є критично важливою для операційної діяльності.

Петренко нагадав, що регіон Перської затоки забезпечує близько 30% світового видобутку нафти, а будь-які перебої, зокрема можливі обмеження судноплавства через Ормузька протока, неминуче підвищують волатильність ринку.

Міжнародні котирування вже реагують на події — зростають ціни на нафту та нафтопродукти, а також спреди між сирою нафтою і готовим пальним, що відображає маржу переробки та баланс попиту і пропозиції.

Ціни на бензин зростають, але панікувати не варто

За даними моніторингу ринку, станом на 3 березня ціни на бензин А-95 та дизельне пальне зросли на 2–3 грн за літр порівняно з попереднім днем.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн прогнозує, що протягом тижня ціни можуть додатково зрости ще на 2–3 грн за літр на фоні війни в Ірані. Водночас, за його словами, дефіциту пального на ринку немає і в березні не очікується.

Експерт закликав споживачів не створювати ажіотажного попиту, оскільки підстав для паніки наразі немає.