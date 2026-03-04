Ажіотаж на ринку пального в Україні: продажі на АЗС зросли на 50% за кілька днів

Ажіотажний попит на пальне на тлі новин про конфлікт в Ірані та ризики для нафтових постачань призвів до різкого зростання продажів на українських АЗС. За останні кілька днів реалізація через роздрібні мережі збільшилася приблизно на 50%, а на окремих станціях цей показник є ще вищим.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, такий попит уже спричинив ріст цін щонайменше на 5 грн/л, хоча запаси палива в мережах вдосталь.

"Тим часом у нас все добре. Запаси в мережах є, зокрема всі залиті бензином. Є і дизпальне, зі зникненням морозів його стало більше, всі шлюзи відкрились. Але ажіотажний попит спустошує АЗС. Думаю, ажіотаж уже роздув ціни мінімум на 5 грн/л", — написав Куюн.

Однак, попри наявність достатніх запасів бензину та дизельного пального в мережах, швидке вимивання ресурсу змушує операторів орієнтуватися на поточні високі світові котирування замість розрахунку на попередні дешеві закупівлі.

Керівник "А-95" вважає, що в умовах паніки шукати логіку ціноутворення марно і приводу панікувати немає: "Фізично у великому світі нічого не може змінитися за 3 дні. Всі залиті нафтою, а країнами Перської затоки все виробництво не обмежується".

Ситуація на ринку значною мірою залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та безпеки судноплавства через Ормузьку протоку. Очікується, що прояснення ситуації з конвоюванням танкерів допоможе стабілізувати попит та уникнути подальшого необґрунтованого зростання цін.

"Гадаю, цього тижня багато чого проясниться і хтось пожалкує, що залив по 70 грн/л ту 200-літрову діжку", — припустив Куюн.

Нагадаємо, протягом 2–3 березня середня вартість світлих нафтопродуктів в Україні зросла приблизно на 2 грн/л, перевищивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав до 39,05 грн/л, а дизельне пальне – до 65,02 грн/л.