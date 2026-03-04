Ажиотаж на рынке горючего в Украине: продажи на АЗС выросли на 50% за несколько дней

Ажиотажный спрос на горючее на фоне новостей о конфликте в Иране и рисках для нефтяных поставок привел к резкому росту продаж на украинских АЗС. За последние несколько дней реализация через розничные сети увеличилась примерно на 50%, а на отдельных станциях этот показатель еще выше.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, такой спрос уже привел к росту цен по меньшей мере на 5 грн/л, хотя запасы топлива в сетях достаточно.

"Между тем у нас все хорошо. Запасы в сетях есть, в том числе все залитые бензином. Есть и дизтопливо, с исчезновением морозов его стало больше, все шлюзы открылись. Но ажиотажный спрос опустошает АЗС. Думаю, ажиотаж уже раздул цены минимум на 5 грн/л", - написал Куюн.

Однако, несмотря на наличие достаточных запасов бензина и дизельного горючего в сетях, быстрое вымывание ресурса заставляет операторов ориентироваться на текущие высокие мировые котировки вместо расчета на предыдущие дешевые закупки.

Руководитель "А-95" считает, что в условиях паники искать логику ценообразования бесполезно и повода паниковать нет: "Физически в большом мире ничего не может измениться за 3 дня. Все залиты нефтью, а по странам Персидского залива все производство не ограничивается".

Ситуация на рынке будет в значительной степени зависеть от развития событий на Ближнем Востоке и безопасности судоходства через Ормузский пролив. Ожидается, что прояснение ситуации с конвоированием танкеров поможет стабилизировать спрос и избежать дальнейшего необоснованного роста цен.

"Думаю, на этой неделе многое прояснится и кто-то сожалеет, что залил по 70 грн/л ту 200-литровую бочку", - предположил Куюн.

Напомним, в течение 2-3 марта средняя стоимость светлых нефтепродуктов в Украине выросла примерно на 2 грн/л, превысив отметку 65 грн/л. Сжиженный газ подорожал до 39,05 грн/л, а дизельное топливо – до 65,02 грн/л.